Alla scoperta delle 7 meraviglie del mondo in meno di due anni: la 31enne forlivese racconta il suo incredibile viaggio

Non si ferma un attimo e continua a girare il mondo. Giulia Bonetti 31 anni di Forlì, che lavora all'estero. Le sue attività nel volontariato raccontano molto di lei: in particolare la sua partecipazione a COP26 quando operava sotto le Nazioni Unite. Oggi continua, sempre occupandosi di clima e ambiente, sotto la Commissione Europea come EU Climate Pact Ambassador. Nel 2022 ha deciso di intraprendere l’impresa: vedere le 7 meraviglie del mondo.

"Ho appena completato questa impresa, sono tornata ora dalla Cina dove ho visto l’ultima che mi mancava. Durante questi due anni ho avuto la possibilità di visitare tanti paesi e di conoscere tantissime culture e persone e sono felice di raccontare le mie avventure - spiega Bonetti -. Ho deciso di vedere le 7 meraviglie del mondo ad inizio 2022, il Covid stava finalmente allentando la sua presa ed io mi sono trovata in Germania per lavoro, quindi ho deciso di usare tutte le mie ferie per vedere alcuni dei tanti posti che avevo toccato solo virtualmente fino ad allora. Il volontariato mi ha portato in contatto con tantissimi paesi e culture e ho deciso di cogliere l'occasione e cercare di vedere un po' il mondo, non solo attraverso uno schermo. Queste meraviglie sono state selezionate con un referendum mondiale virtuale organizzato durante i Giochi della XXVII Olimpiade, svoltisi nel 2000 a Sydney; la scelta ufficiale è avvenuta a Lisbona il 7 luglio 2007". Non era però sola in questa avventura: "Per quanto io abbia viaggiato tante volte da sola, devo ammettere che le meraviglie sono state fatte tutte in gruppo. A volte è stato con amiche e a volte con viaggi di gruppo organizzati, le due compagnie che ho scelto sono state il National Geographic e WeRoad. Il fatto di avere un gruppo sicuramente ha reso più piacevoli i tanti momenti di transfer e sono immensamente grata per tutte le persone fantastiche che ho incontrato grazie a questo percorso".

"A livello organizzativo è stato impegnativo, soprattutto perchè fatto interamente nei giorni di ferie e con le mie risorse personali: questa esperienza ha richiesto tanto lavoro ma anche molta fortuna, mi sento infatti privilegiata ad avere avuto la possibilità di concentrarmi su questa attività. Anche se sono andata in ciascun paese per vedere la meraviglia del mondo, la cose più bella sono state le esperienze particolari che ho vissuto in ciascun posto, per esempio: in Brasile ho preso parte al Carnevale di Rio, in Cina ho bevuto il te che io stessa ho raccolto, in Perù ho ballato la danze locali sulle sponde del Lago Titicaca con tanto di vestiti tipici", continua Giulia che entra nel vivo del racconto.

Ma quanto sono durati questi viaggi e quali sono state le tappe? A luglio 2022 il Perù con Machu Picchu , a settembre dello stesso anno la Giordania con Petra , poi marzo 2023 l'ha portata in Messico a visitare Chichén Itzà , ad aprile 2024 la meta è stata nella sua Italia per ammirare il Colosseo a Roma, poi ad ottobre 2023 tappa in India al cospetto del Taj Mahal, a Febbraio 2024 arrivo in Brasile per vedere il Cristo Redentore, per poi concludere a maggio 2024 in Cina, alla Grande muraglia. "Quindi in tutto 22 mesi, meno di due anni. I viaggi sono stati in media di due settimane ciascuno, ovviamente ci vorrebbero mesi per scoprire ogni singolo paese, ma per un lavoratore spesso la scelta non è tra andare due mesi o due settimane, ma tra andare due settimane o non andare affatto - spiega Bonetti -. Ho fatto comunque del mio meglio per immergermi nella cultura locale il più possibile e per vedere più cose possibili e sono estremamente soddisfatta della mia avventura. Quando ho iniziato ero ben conscia delle difficoltà (anche solo puramente logistiche) ed essere riuscita a concludere tutto in così poco tempo la considero una vittoria personale. Non avrei potuto fare quello che ho fatto senza tutto il supporto che ho ricevuto da casa, dalle mie persone amate e anche dai professionisti di Forlì che ho interpellato per preparare ogni viaggio".

Davanti a tenta meraviglia, a tante culture e tanta imponenza, c'è però qualcosa che ha colpito al cuore la viaggiatrice, più di tutto il resto: "Devo dire che il mio ultimo viaggio in Cina è stato quello che mi ha colpito di più, in particolare sono rimasta affascinata dal sincretismo culturale e religioso che si riflette nell'architettura come anche nelle abitudini quotidiane della persone. Non è possibile non menzionare anche la varietà di paesaggi che si possono ammirare. Sicuramente essendo una cultura molto diversa dalla nostra c'è stato uno sforzo di adattamento da fare, ma secondo me questo dà ancora più valore all'esperienza: se vado in un posto diverso voglio essere stupita e mi va bene che la mia flessibilità sia messa alla prova. Proprio per questi motivi penso che questi viaggi mi abbiano fatto crescere molto come persona, non solo in termini di arricchimento culturale", conclude Bonetti.