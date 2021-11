Due fotografi forlivesi in finale a 'The Italian Wedding Stars': "Ci siamo incontrati grazie alla fotografia"

Due fotografi forlivesi finalisti al 'The Italian Wedding Stars'. La finale in programma l’11 dicembre a Cinecittà a Roma sarà presentata dall’attore Beppe Convertini. I forlivesi Valentina Tisselli e Matteo De Maria, titolari dello studio Mavì Fotografia, si contenderanno con altri due finalisti il titolo di 'Best wedding professional 2021' nella categoria “fotografi”. Il concorso premia le eccellenze del settore wedding in Italia.

Valentina e Matteo hanno raggiunto la finale grazie agli sposi che negli ultimi due anni li hanno scelti per il loro giorno più bello e hanno espresso un giudizio sul loro operato, valutando diversi aspetti: qualità del servizio, professionalità, tempi di risposta, flessibilità, disponibilità, rapporto qualità/prezzo. Una giuria nazionale e internazionale decreterà i vincitori di ogni categoria sulla base di quattro parametri: professionalità del sito web e/o presenza sui social, valore e originalità dei lavori presentati, referenze, eventuali progetti da svolgere su richiesta dei giudici.

I due titolari si raccontano sul loro sito: “Siamo sposati dal 2016. È stata la passione per la fotografia a farci incontrare qualche anno fa e adesso è diventata il nostro lavoro. Un lavoro che amiamo e che ci regala sempre tante emozioni e soddisfazioni. Negli anni ci siamo specializzati in reportage di matrimonio, servizi di coppia, foto di famiglia e maternità, ma realizziamo anche altri servizi fotografici oltre a organizzare corsi di fotografia e di editing”.