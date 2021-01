Forlivese ad un passo da Sanremo, il buon compleanno a "Jim Carrey" con il video del singolo

E' uscito nel giorno del compleanno dell'attore e comico canadese naturalizzato statunitense il videoclip di "Jim Carrey", brano del giovane forlivese Francesco Faggi, finalista ad Area Sanremo 2020, insieme con la sorella Elena, che con la canzone "Che ne so", anche questa arrangiata e prodotta da Francesco, sarà tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2021.

Il brano, che porta il nome del protagonista di “The Mask” e “The Truman show”, appena uscito, classificatosi tra i primi 14 di Area Sanremo, quindi subito dietro gli 8 vincitori, “è una canzone che per me rappresenta un punto di svolta, una domanda esistenziale che vive nel giorno della fine di un amore che pensavo fosse quello della vita. - racconta il 21enne su Facebook -. Per la prima volta vi racconterò la storia che ho vissuto più vividamente fino ad ora”. Il brano e videoclip, registrato interamente a Forlì con il team abituale dei fratelli Faggi, riportano diversi spunti di collegamento ai film di Jim Carrey preferiti da Francesco.

Francesco, già Golden Buzzer insieme alla sorella nel 2017 ad Italia's Got Talent, porta avanti un progetto musicale in grande collaborazione con Elena, per produzioni sia come artisti singoli che come "featuring", soprattutto per la parte di produzione di Francesco che, oltre ad aver curato interamente il proprio brano, ha curato l'arrangiamento anche di "Che ne so".“