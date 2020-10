Uomini e Donne, un forlivese in tv alla corte di Gemma: "Ho perso 26 chili per te"

Un forlivese alla corte di Gemma Galgani, la dama storica di Uomini e Donne, la storica trasmissione di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi. Si tratta di Franco, operaio cinquantenne in cassa integrazione. Fisico atletico, capelli a spazzola ingellati, ha confessato di aver perso ben 26 chili durante il lockdown per la protagonista del Trono Over. "Prima della pandemia pesavo 96 chili, ora ne peso 69 perchè mi sono innamorato di te. Non mangiavo più e non bevevo più, solo caffè e sigarette".

Il forlivese si è preso una bella cotta per la torinese: "Sei la Gemma e se scrivo il tuo nome sul cellulare viene fuori un diamante". Mentre l'opinionista Tina Cipollari ha punzecchiato il nuovo arrivato, stupìta che possa esserci qualcuno per la sua ormai storica "nemica", Maria De Filippi, padrona di casa del programma, ha cercato di far riflettere la Galgani: "Pensi seriamente che abbia perso tutti quei chili per te?"

"Lei ci sta credendo, certo", la risposta piccata di Tina. "No, infatti", la replica di Gemma. Ma Franco non si è arreso: "Io li ho persi per te ad allenarmi sempre. Sono infatuato e tanta voglia di conoscerti meglio. Vorrei farti ridere e sorridere. Sono romagnolo schietto". "Franco mi diverte particolarmente", il sorriso di Gemma, che ha rifiutato il corteggiamento di Francesco, che ha lasciato lo studio con non poche polemiche. I due hanno ballato un lento di Grease di Olivia Newton John. Se sono rose, fioriranno.