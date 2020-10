Franco, Gemma e le tortorelle: il forlivese non conquista il cuore della dama di Uomini e Donne

Non decolla la love story tra Franco, il cinquantenne operaio forlivese, e Gemma Galgani, la dama tornese di Uomini e Donne, la storica trasmissione di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi. "E' una persona dalla sensibilità estrema", ma non c'è stato il colpo di fulmine. In studio, nella puntata andata in onda lunedì, il dibattito si è focalizzato sull'accoppiamento delle tortorelle, immortalato da Franco col telefonino. "Mi piacciono molto gli animali e sono diplomato in agraria, ma non vivo in campagna, sono in città", ha puntualizzato il forlivese.

Voleva essere uno slancio romantico, ma ovviamente Tina Cipollari ha colto al balzo l'occasione per ironizzare sulla Galgani. "Scusami, ma tu vorresti copulare con Gemma?", ha chiesto senza mezzi termini l'opinionista al corteggiatore. "Ma certo", ha replicato. Durante la conoscenza i due hanno scoperto di condividere insieme la passione per la lirica, la lettura e il teatro.

Fisico atletico, capelli a spazzola ingellati, il cinquantenne si era presentato al programmo confessando di aver perso ben 26 chili durante il lockdown per la protagonista del Trono Over. "Prima della pandemia pesavo 96 chili, ora ne peso 69 perchè mi sono innamorato di te. Non mangiavo più e non bevevo più, solo caffè e sigarette".

Il forlivese si era preso una bella cotta per la torinese: "Sei la Gemma e se scrivo il tuo nome sul cellulare viene fuori un diamante". Tuttavia, Gemma ha stoppato la conoscenza. "Forse l'avevi già capito", ma Franco non l'ha presa tanto bene. Nel cuore della torinese c'è un altro cavaliere: Biagio Di Maro.