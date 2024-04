Frutta secca di qualità e snack partono da Forlì per tutta Italia, la storica torrefazione compie 50 anni

Sabato 27 aprile La Forlivese Srl, storica azienda di torrefazione di Forlì, ha celebrato, nella sede in via Ossi 93 a Villagrappa, i primi 50 anni di attività. Un giorno speciale, una festa che la famiglia Mambelli condivide con i propri collaboratori, clienti, fornitori ed amici. Fra gli invitati il vescovo Livio Corazza, il sindaco Gian Luca Zattini e numerose autorità cittadine.

La storia dell'azienda affonda le sue radici nel 1974, quando i fratelli Mario ed Edgardo Mambelli con le rispettive mogli Anna Prima Soglia e Luciana Ferrini rilevano, da un piccolo produttore locale, le attrezzature necessarie per avviare l'attività. Siamo nella Romagna degli Anni 70 e quì questa piccola realtà familiare laboriosamente cresce, anno dopo anno, inserisce nuove linee produttive, assume personale, crea ricchezza per il territorio e, dopo 50 anni affianca i leader del mercato nazionale.

Fabiano, 49 anni, figlio di Mario Mambelli, in azienda dal 1994, riassume i principali avvenimenti che hanno caratterizzato lo sviluppo della torrefazione di Villagrappa: "Con il primo forno industriale per la tostatura, installato nel 1982, avviene il cambio di passo, seguono, nel 1997, la linea di frittura delle arachidi e, nel 2006, l'installazione della linea di produzione snack a base di farina di patata e mais: La Forlivese entra anche nel mercato horeca, realizza prodotti di successo per il "mondo dell’aperitivo", una moda che si trasforma in rito di massa grazie anche alla vocazione turistica del nostro Paese. Frutta secca di qualità e snack partono da Forlì per tutta Italia, "salgono" sulle navi da crociera che viaggiano in ogni parte del mondo. Siamo presenti nei bar, ristoranti, cinema della penisola e - continua Fabiano -, oltre a commercializzare il nostro marchio, siamo diventati produttori di fiducia per noti brand nazionali ed europei. Dal 2020 serviamo le principali industrie alimentari del food con semilavorati d'eccellenza che diventano ingredienti di importanti tipologie di prodotti come, ad esempio, i sughi pronti, utilizzati comunemente sia nella cucina casalinga che nella ristorazione".

"Nel 2024 sono 70 le persone che lavorano con noi fra dipendenti ed esterni, raggiungeremo i 50 milioni di euro di fatturato, 700 clienti, 1000 prodotti. Sono questi i numeri che meglio ci descrivono. La nostra azienda fa dell'innovazione e della qualità i suoi principali punti di forza. La più recente novità, in dirittura di arrivo, è la preparazione e commercializzazione di una linea di paste e creme di frutta secca di altissima qualità. Inoltre, e ci tengo davvero a dirlo, siamo particolarmente attenti alla selezione dei fornitori, alla sostenibilità delle coltivazioni e al benessere dei lavoratori. Da molti anni sosteniamo le comunità agricole ove si coltivano le nostre materie prime verificandone condizioni e risultati con trasferte in Africa e Sud America”.

Parole che raccontano un profondo senso etico ed una fortissima dedizione al lavoro. Questi principi sono trasmessi oggi alla terza generazione e difatti, la giovanissima figlia di Fabiano, Giulia, prima nipote dei fondatori a lavorare in azienda ci confida: "sono profondamente orgogliosa della nostra storia e di ciò che oggi è La Forlivese. Si, io sono la prima della terza generazione a entrare in Forlivese ma sono certa che presto altri mi seguiranno".