Fumetti dal Messico a Forlì: donazione alla Fumettoteca con vecchi albi di oltre 50 anni fa

Nuovi invii direttamente dal Messico per la FumettoDanteca International di Forlì: sono arrivate donazioni fumettistiche dantesche messicane con vecchi albi di oltre 50 anni fa. La donazione di fumetti danteschi è iniziata ancor prima della costituzione per l'esclusiva realtà della FumettoDanteca International, ed è da qui che ha preso avvio la vocazione dantesca fumettistica mondiale, costituendo un esclusivo parco materiale di documenti che nessuna altra organizzazione, né Italia né all'estero, può affermare di possedere.

Seguita dall'esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi la ricerca, raccolta, salvaguardia e diffusione della documentazione fumettistica allineata a Dante Alighieri e alla sua Opera, riceve continuamente documenti provenienti da tutto il mondo, un preciso atto di arricchimento culturale, con il fumetto dantesco in tutte le sue declinazioni immaginabili. Recentemente ci sono giunti dal Messico alcuni albi di oltre 50 anni fa, donati dal Dr. Cecilio Jacobo González, grande collezionista conosciuto col nome di 'The Còmic Archaeologist', che negli anni ha raccolto molti fumetti danteschi, come i numeri del settimanale 'El Infierno de Dante', testata pubblicata nei prima anni '70. "Merito a González per la donazione di queste splendide ed interessanti pubblicazioni, riteniamo opportuno fare presente che in Messico, a differenza dell'Italia, vi sono molti altri fumetti che hanno dato rilievo alla produzione della Nona Arte dedicate al Sommo Poeta Dante Alighieri e alla sua immortale opera", spiegano dalla FumettoDanteca.

La FumettoDanteca International è una esclusiva proposta, con servizi di consultazione e promozione culturale, in grado di catalizzare il pubblico giovanile e adulto, gli studiosi e ricercatori, appassionati e quanti vogliono avvicinarsi a questa unicità di realtà internazionale, con un’offerta di consultazione per materiali e documentazione introvabili, oltre alle promozioni di innovative iniziative culturali. La 'Biblioteca Internazionale di Fumetti dedicati al Sommo Poeta Dante Alighieri e alla sua Opera', realtà unica al mondo, raccoglie pubblicazioni provenienti da ogni parte del pianeta, dal Giappone al Messico, passando per le nazioni europee, asiatiche e americane, per un totale di Paesi.

La FumettoDanteca International grazie alla donazione messicana ha acquisito un altro grande sostegno culturale fumettistico internazionale, pubblicazione che sarà inserita fra gli altri fumetti danteschi presenti in sede e realizzati in Cina, Giappone, Corea, USA, Messico, Brasile, Cile, e da quasi tutti i Paesi europei. Documentazione unica in grado di raccontare quanto la figura del Sommo Poeta nel corso degli anni abbia segnato profondamente, oltre alle altre espressioni culturali e artistiche, il mondo della Nona Arte e, ovviamente, stimolato grazie a tali fumetti tante generazioni di giovani ad avvicinarsi con più empatia e desiderio al non semplice testo dantesco.

Per chi desidera saperne di più, si può contattare a FumettoDANTEca@fanzineitaliane.it, 3393085390 o venire direttamente di persona, previo accordo, nella nostra sede in via E. Curiel, 51 - 47121 Forlì FC Italy; indirizzo valido anche per le donazioni di invii per i fumetti danteschi.