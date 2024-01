La Fumettoteca diventa eccellenza italiana avvicinandosi a quota 50 mila fumetti, grazie alla continue donazioni

Ferrea volontà e molta determinazione hanno portato la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub a diventare la prima, più corposa e autonoma, Fumettoteca in Italia. La costante e dinamica attività della Fumettoteca Nazionale, con sede a Forlì, ha visto in pochissimi anni formare un sostanzioso parco fumettistico, unico in Italia. Merito riconosciuto alle continue ed immancabili donazioni provenienti da tutta Italia, e dall'estero, come le due recenti di inizio anno, da Lorenzo Sambiase con la sua terza donazione e l'ultima di pochi giorni fa da Federica Giusti, con varie centinaia di fumetti provenienti dalla collezione del padre, alla sua seconda donazione.

Infatti, la maggior parte dei donatori proseguono negli anni a portare le copie dei loro fumetti, rendendo sempre più consistente il contenuto di questa Fumettoteca nazionale. A Forlì la cultura è lo strumento di crescita e di partecipazione attiva dei giovani e dei cittadini, un filo conduttore delle attività di volontariato che da circa 15 anni vengono poste in campo dalla Associazione Culturale di volontariato che ha fondato e gestisce la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ con moltissima solidarietà e una grande passione: il fumetto. Con queste ultime cospicue donazioni la Fumettoteca Nazionale si avvicina a quota 50.000 documenti fumettistici cartacei e digitali, un traguardo notevole, da non considerare come un arrivo ma, bensì, come una nuova partenza.

"Senza alcun dubbio si tratta, per il minuto e troppo limitato spazio fumettotecario, per la reale capacità e capienza richiesti, di un'ampia proposta di prodotti in grado di incentivare l'interesse dei giovani, e non solo, partendo dai fumetti arrivando ai temi sociali. In questi pochi anni di attività - fa presente l'esperto fumettotecario GianLuca Umiliacchi - la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub, con sede a Forlì in via Curiel 51, ha dimostrato una resistenza e costanza nel 'vivere e far vivere' alla comunità una cultura robusta, duratura e positiva. Fin dalla sua inaugurazione, nel 2019, non sono mai cessate le donazioni, ininterrottamente una dietro l'altra le molteplici donazioni in kind hanno reso sempre più voluminoso il contenuto negli angusti spazi della dinamica 'Biblioteca dei Fumetti'. Il notevole ed interessante quantitativo fumettistico è un'offerta culturale e sociale forte di una professionalità concreta attuata e gestita in veste di volontariato da semplici appassionati ed esperti del settore, una solidarietà in grado di suscitare nei lettori il coinvolgimento e la soddisfazione, donando al pubblico un esempio pressoché perfetto di competenza e serietà, anche grazie al supporto del Comune di Forlì. La nostra proposta territoriale, nonché extraterritoriale, è un’offerta sempre più articolata, ora più che mai, forte di un abbondante centro di documentazione che ha reso questa realtà non un semplice valore aggiunto per Forlì ma, bensì, ciò che è in grado di fare la differenza.".

Questa organizzazione fumettistica suscita coinvolgimento e soddisfazione, al punto che vede un costante aumento di partecipazione da parte dei giovani e giovanissimi, oltre ad essere anche un punto di riferimento per gli anziani appassionati. Luogo di studio e di incontro, spazio di interesse pubblico aperto e cooperativo per fare rete con associazioni, Comitati di Quartiere, cooperative sociali e scuole. Un contesto che, con la Rete collaborativa e partecipativa del Centro Nazionale Studi Fanzine – Fanzinoteca d’Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca’Ossi e l’Associazione Culturale 4live, è fra gli unici punti di riferimento fumettistici dinamici e attivi per tutta la Regione ed oltre. In questa logica il mondo giovanile forlivese, e non solo, ha la possibilità esclusiva di concretizzare attività per nuove relazioni sociali e reti di socializzazione, grazie alla ‘Biblioteca dei Fumetti’, gratuitamente aperta, su richiesta, anche quando le altre biblioteche sono chiuse.

Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 3393085390 (orario 10/18) fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.