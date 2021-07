Fumettoteca, il Ministero della Cultura conferisce al forlivese Umiliacchi il titolo "Ambasciatore della lettura"

Ambasciatori della lettura è un’iniziativa del 'Centro per il libro e la lettura' volta a creare una comunità di sostenitori della lettura in tutte le sue forme

Una iniziativa promossa dal "Centro per il libro e la lettura" e dal "Ministero della Cultura", che nomina gli "Ambasciatori della lettura" scegliendo tra coloro che si sono maggiormente impegnati nell’attività divulgativa e nella diffusione di buone pratiche relative al libro e alla lettura. Tra i prescelti questo attestato è stato conferito, dal Cepell, al forlivese Gianluca Umiliacchi della Fanzinoteca/Fumettoteca "Calle", per le sue molteplici, esclusive ed innovative attività di promozione della lettura, alla collaborazione con organizzazioni internazionali e tanti altri realtà come le Università.

Un riconoscimento che premia undici anni di attività nella Fanzinoteca d'Italia 0.2 e tre anni nella Fumettoteca Regionale "Calle", che il diretto interessato coglie "come un’opportunità perché la divulgazione delle buone pratiche di promozione della lettura diventino uno strumento, a Forlì e per Forlì, capace di rilanciare il territorio, di costruire una società sempre più aperta ed inclusiva, di promuovere la costruzione di una rete dinamica e attiva, oltre che propositiva, tra l'associazione e il Comune, per consentire l’accesso e la divulgazione anche negli ambiti in cui si registra un basso livello di partecipazione culturale. Rammentiamo che la lettura è, inoltre, uno dei pilastri di quel diritto alla cultura affermato e tutelato dai principi fondamentali della nostra Costituzione, una attività che sfocia nella sfera del pensiero libero e critico che sta alla base dell’essere cittadini consapevoli". "La lettura, come tutti sanno, è un momento formativo di buona cittadinanza, per allenare il pensiero critico e contribuire a formare l’individuo – dichiara l'esperto fanzinotecario Gianluca Umiliacchi – contribuire a creare una comunità di lettori è quindi un merito importante. Questo riconoscimento ritengo sia quindi un grandissimo risultato, un risultato non solo personale ma di una città grazie a una Nazione che sta credendo nella Fanzinoteca/Fumettoteca.".

Ambasciatori della lettura è un’iniziativa del Centro per il libro e la lettura volta a creare una comunità di sostenitori della lettura in tutte le sue forme. L’obiettivo è coinvolgere le persone che ogni giorno si impegnano in prima linea nella diffusione della lettura e costruire ambienti di scambio tra chi agisce e lavora nell’ambito del libro e della lettura. Gli ambasciatori sono una trentina di persone di diversa età e provenienza, da diverse regioni d’Italia, di ambedue i sessi, e chi per mestiere, chi per passione è stato selezionato per l’impegno profuso nell’attività di promozione del libro e della lettura. In questo contesto Umiliacchi rappresenterà il territorio in un tavolo nazionale dove verranno discusse le politiche e le buone pratiche relative alla "promozione della lettura".