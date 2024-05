Arriva anche il gelato apposta per i cani: "Come quello normale, ma senza zucchero e lattosio"

Il gelato piace davvero a tutti e proprio per questo motivo una gelatoeria di Forlì ha deciso di prepararne uno apposta per i cani. Dare gelati ai cani, come è noto, è sconsigliato dai veterinari, per via della presenza di zuccheri e di lattosio, per cui la raccomandazione è quella sempre di evitare questi alimenti. Ma per ovviare a questi aspetti tuttavia è stato elaborato un gelato apposta. L’idea è venuta ai titolari Luca Mengozzi e Giacomo Mauri che hanno pensato di creare un evento in collaborazione con il centro cinofilo Dog Galaxy che si concluderà proprio con un delizioso gelato per i cani e i loro padroni.

La passeggiata si terrà venerdì alle 20.30 con partenza dal Parco Urbano fino a Corso della Repubblica dove ha sede la gelateria e durerà circa un’ora, ma in tutta la giornata alla Jumanji si potrà gustare il gelato ideato per i cani. Una iniziativa importante anche per la salute degli animali, ghiotti di gelato nonostante possa dare loro problemi di salute. Il titolo della giornata “Can che abbaia non morde, vuole solo il gelato!”, fa ben capire l’amore che i cani hanno per questo prodotto. "Sappiamo che i cani sono golosi di gelato - spiegano i titolari della gelateria -, ma lo zucchero e il lattosio possono dare loro fastidio se assunti in grande quantità e così abbiamo deciso di preparare due gusti proprio per loro, che serviremo in cialde. I cani potranno così mangiare sia il gelato che la coppetta”.



Come viene preparato il gelato per i cani e che ingredienti si usano?

“La preparazione è identica al gelato normale: si utilizzano gli stessi macchinari, viene conservato nelle vaschette alla stessa temperatura e viene servito allo stesso modo. Cambia però la base, perché è composto soltanto da acqua e non ci sono zucchero e lattosio. Per dargli un buon sapore abbiamo pensato a due gusti particolari”.

Quali sono?

“Uno alla frutta e uno alla verdura che stiamo ancora sperimentando e per testarli li diamo proprio ai cani, che stanno davvero apprezzandoli”.

Il gelato per gli animali lo possono mangiare anche gli esseri umani?

“Certamente, l’unica differenza è che quello per i cani non è zuccherato e la caratteristica del gelato è proprio il sapore che viene dato dallo zucchero, però è assolutamente un prodotto per tutti”.

Continuerete a creare questa tipologia di gelato e la inserirete tra i vostri gusti?

“Per noi si tratta della prima volta, ma è una esperienza che vogliamo riproporre almeno una volta al mese sempre in collaborazione con Dog Galaxy. Nei mesi estivi, visto che sarà molto caldo, organizzeremo eventi in collaborazione con loro nella nostra gelateria e da settembre ritorneremo a fare le passeggiate. Questa iniziativa ha riscosso molto successo, perché in tre giorni i trenta posti disponibili per la passeggiata sono andati esauriti e siamo certi che molte persone verranno ad acquistare il gelato per il loro cane, ben sapendo gli daranno un prodotto buono e genuino e che possono mangiare senza il rischio che possano stare male”.