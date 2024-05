I sapori di maggio: gli osti di Pianetto chiudono la stagione televisiva su Rai 3 con le ricette tosco-romagnole

Gli osti della "Campanara" tornano ospiti di "Geo", la famosa trasmissione condotta da Sveva Segramola. L'appuntamento sarà per martedì 21 maggio alle 17,15 su Rai Tre. Da diversi anni vengono invitati con cadenza mensile a proporre i loro piatti con i quali raccontano il territorio della Romagna Toscana. Alessandra e Roberto, viene rimarcato, porteranno "i profumi e colori del mese di Maggio con ricette della tradizione Tosco romagnola di antica memoria". Gli osti prepareranno piatti utilizzando le punte di ortica, i fiori di sambuco e le rose profumate dei giardini dell' antico borgo di Pianetto. Come sempre la cucina della Campanara si contraddistingue prediligendo l'uso di materie prime " povere" e rendendo omaggio ad un territorio ricco di tradizioni gastronomiche che non devono andare perdute".