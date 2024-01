Raccontano la cucina della Romagna Toscana: gli osti di Pianetto tornano in tv sulle reti Rai

Gli osti della "Campanara" tornano ospiti di "Geo", la famosa trasmissione condotta da Sveva Segramola. L'appuntamento sarà per martedì 16 gennaio alle 17,15 su Rai Tre. Da diversi anni vengono invitati con cadenza mensile a proporre i loro piatti con i quali raccontano il territorio della Romagna Toscana. "Siamo onorati e felici di poter fare conoscere a tutta Italia, attraverso la cucina questo splendido territorio", racconta Alessandra. "Nel nostro piccolo cerchiamo di far comprendere che in questo momento storico la più grande ricchezza è la semplicità", gli fa eco Roberto.