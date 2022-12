Puntata di Gianni Morandi nel Forlivese: l'omaggio a Carducci e all'antica pieve

Puntata nel Forlivese, in particolare a Bertinoro per Gianni Morandi. Il celebre cantante, spesso in Romagna, ha fatto visita martedì mattina all'antica pieve di Polenta, immortalandosi in una foto, poi pubblicata sui suoi canali social, a fianco della statua di Giosue Carducci. Carducci ha reso celebre in una sua poesia la chiesa di Polenta, una delle più suggestive destinazioni turistiche per chi visita il Balcone della Romagna.

Sotto la pioggerellina autunnale, Morandi non ha rinunciato ad uno scatto che, come sempre, ha subito messo assieme migliaia di like e commenti. Il testo del post in linea con il meteo di questi giorni: "La nebbia agli irti colli piovigginando sale…." scrive il Gianni nazionale citando lo stesso Carducci.

Gianni Morandi ha poi mangiato al ristorante "Il Trebbo", che si trova poco distante della pieve. L' "eterno ragazzo" spesso si trova in Romagna. In questo caso una puntata davvero veloce, perché anche nella piccola frazione bertinorese nessuno si è accorto della presenza dell'ospite Vip. Gianni Morandi sarà dal 7 all'11 febbraio 2023 anche co-conduttore del Festival di Sanremo, assieme ad Amadeus.