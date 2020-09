"Romagna terra di cibo, mare, arte e di ottimo vino": Gianni Morandi conquistato dal sangiovese di Predappio

In una settimana ha raccolto oltre 49mila "mi piace" e più di 2.300 commenti. Spopola su Facebook un post di Gianni Morandi, che l'11 settembre scorso ha fatto visita in un vigneto a Predappio Alta. Un'immagine, che ritrae il popolare cantante bolognese, prendere per mano un grappolo di uva rossa. "La Romagna - è il messaggio di Morandi - è una terra conosciuta per l’ottima e ricca gastronomia, per le città d’arte come Ravenna, per le tante località balneari, per la grande capacità di accoglienza dei romagnoli nei confronti delle centinaia di migliaia di turisti che arrivano ogni anno dall’Italia e dall’Europa, poi c’è la musica, con il ballo, il liscio e non solo. In Romagna si produce anche ottimo vino, come il Sangiovese, l’Albana e il Trebbiano".

Un autentico spot per il territorio Forlivese, che è stato bene accolto dai suoi fan. "Bellissima la Romagna - scrive ad esempio Alice -. Ho passato le vacanze più belle! Gente molto simpatica e accogliente". Replica il cantante: "La Romagna aspetta il tuo ritorno. Un saluto affettuoso". Alla Romagna "non manca nulla. E poi i romagnoli sono simpaticissimi", scrive Rosa Maria. Esclama Francesco: "Caro Gianni hai fatto bingo. Il vero sangiovese viene dal grappolo che hai in mano. Il vero sangiovese è quello di Predappio". E anche in questo caso il cantante ha interagito col follower: "L'ho assaggiato, veramente ottimo". Mirco aspetta Morandi a Bertinoro con la moglie Anna per fargli assaggiare l'Albana di famiglia: "Grazie per l'invito! Se passo mi faccio vivo".