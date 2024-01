Un frutto speciale 'strega' cinque amici: nasce il Gin dedicato al monte Falterona

Cinque amici che vivendo e amando la montagna si imbattono nei crinali di Campigna, nel ginepro selvatico dell’Appennino notando subito la dimensione ridotta rispetto al ginepro commerciale normalmente reperibile. Qualche esperimento ed è subito chiaro che “l’eroica” bacca di ginepro cresciuta in quota, non solo è più piccola, ma anche estremamente concentrata negli estratti quindi negli aromi e nei sapori creando un’autentica “magia” in distillazione. E' stato amore a prima vista: si costituisce così la società Falterona 1654, con il suo prodotto di punta nel Gin Falterona 1654, che nasce appunto dalla distillazione del ginepro selvatico d’altura, raccolto a mano, con cura e rispetto dell’ambiente, sulle pendici del Monte Falterona.

Si tratta della montagna simbolo del “Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi”, con i suoi 1654 metri di altitudine, a cavallo tra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. Ad accomunare i soci fondatori, due dei quali “autentici e rari residenti” nella piccola frazione di Campigna, sono l’amicizia e l’amore per la montagna, ma per il resto sono eterogenee le loro esperienze professionali: Davide Gabrielli (Campignese doc, sci alpinista e amministratore delegato del gruppo Draco SpA), Federico Fabbri (amante dei distillati davanti al camino e manager del gruppo Molino Spadoni), Ilaria Scarpellini (specialista nel marketing e nel bacchettarli tutti), Manuel Tassinari (maestro di sci, pilastro della scuola sci Campigna nonché albergatore in Appenino e in Riviera), Beppe Babbini (maestro delle grigliate all’aria aperta e imprenditore nella distribuzione alimentare) e Danilo Casadei (buona forchetta, pilastro di Confindustria Romagna e titolare delle Grafiche MDM).

“A muoverci – spiegano – è stata la volontà di donare la meritata fama e nobiltà alla piccola bacca del ginepro dell’Appennino Tosco-Romagnolo, pianta selvatica d’altura, da cui ricaviamo il nostro Gin in abbinamento con alte botaniche tipiche dell’appenino quali sorbo dell’uccellatore, rosa canina, sambuco e malva”. Il Gin Falterona 1654 si presenta di colore cristallino, dal gusto fine e deciso, lievemente balsamico. “Sul finale – evidenziano i cinque amici che l’hanno ideato – lascia al palato i sentori balsamici del sambuco, per una bevuta che risulta essere secca senza mai essere banale, elegante ma piacevolmente persistente”. Sulla preparazione sottolineano: “Ogni anno, attendiamo il ‘periodo balsamico’ del ginepro, a inizio autunno, quando la pianta ha la maggiore produzione di principi attivi, per raccogliere le preziose bacche, che vengono poi essiccate lentamente con il metodo tradizionale a legna. È un ‘distilled gin’, ogni botanica viene infusa e distillata separatamente, per ottenere la migliore estrazione aromatica. I distillati vengono poi assemblati, per creare il blend unico del Gin Falterona1654”. Infine, concludono: “Come società nasciamo per il territorio e sul territorio, a Campigna nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi”, sono tanti gli eventi realizzati nel territorio a partire da “Sul Falterona” trekking guidato alla scoperta dell’Appennino con food “a km 0” a cui hanno partecipato 200 persone per il quale è già in programma la “winter edition” su ciaspole e scialpinismo il 10 marzo. Insomma tante le novità legate al progetto Falterona 1654 prima delle quali un nuovo prodotto che sarà lanciato in primavera: l’amaro (amaro vero) di erbe selvatiche Sturalavandini.