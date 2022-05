Un giovane artista forlivese espone a Bologna: viaggiare sul filo tra logica ed invenzione

Si chiama Jacopo Casamenti, classe 2001, forlivese e studente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna il giovane artista che insieme allo studente Bellunese Federico Grilli, classe 1999, esporrà negli spazi di Arco Iris R - art residency - in via Corticella n. 104 a Bologna. La serata di inaugurazione della mostra dal titolo “Secoli e Non” è prevista venerdì 20 maggio alle ore 19.00. Il progetto è a cura dei ragazzi dell'Associazione Ottovolante, che organizza scambi culturali con giovani artisti di vari paesi del mondo.

All’inaugurazione della mostra dal titolo "Secoli e non" saranno presenti gli artisti Jacopo Casamenti e Federico Grilli. L'evento sarà accompagnato dal sound di Feel Not Found e Lo_Fr.

L’idea prende vita dalla figura del predicatore che specula sulla costruzione di un filo narrativo logico-non logico, reale-non reale.Ogni persona che si concentra sulla produzione artistica, in modo particolare quella visiva, si pone su un palchetto (come i rialzi utilizzati in tempi remoti dai predicatori di strada e i banchetti per le omelie cristiane nelle chiese) per aumentare il bacino di ascolto del proprio racconto; così come il predicatore ricade spesso nella teatralità discorsiva e oratoria, per gonfiare ed espandere la sua proposta, gli artisti in questione si pongono in tale condizione. Si perde il limite tra ciò che è logico e ciò che è pura favola e invenzione. Viaggiare sopra questo sottile confine è l’intento degli artisti Casamenti e Grilli, che propongo due installazioni personali ed un lavoro a quattro mani negli ambienti di Arco Iris R.

Per poter visitare la mostra occorre prenotarsi inviando una mail arcoiriserre@gmail.com