Gli alchimisti forlivesi del fumetto alla conquista del Lucca Comics: "Sovrastati dall'emozione"

Alambicco Comics, il collettivo di fumettisti forlivese, ha partecipato a Lucca Comics and Games 2021 con il proprio stand nella "Area Self", tutta dedicata alle autoproduzioni. A pochi mesi dalla sua nascita Alambicco Comics è riuscito ad essere presente all'evento fumettistico più importante d'Europa. Oltre al primo fumetto "Questo non è un supereroe" è stato presentato in anteprima anche il volume "Il Grande Libro Cosmico del Capitano Crociera".

"Un giorno nella Self Area di Lucca Comics è come una tempesta - raccontano gli alchimisti del fumetto Leonardo Dotti di Predappio e Marco Poggi di Forlì -. Siamo stati accolti dal freddo e dalla pioggia, ma allo stesso tempo sovrastati dall'emozione del trovarci in un posto favoloso, dall'accoglienza degli altri collettivi e dall'incontro con tanti lettori curiosi. Per la prima volta abbiamo vissuto il festival da dietro lo stand, è stato vivere Lucca Comics dall'altro lato dello stand: ti fa scoprire una nuova prospettiva e si fa più fatica ma è molto bello".

"Tra dediche sui fumetti, strane sostanze alchemiche, foto personalizzate stampate su scontrini e tante nuove conoscenze è stata una giornata intensa, da rifare - aggiungono -. La prossima volta con ancora più carica e ancora più fumetti. Partecipare a Lucca non è il nostro traguardo finale, ma una tappa del percorso che abbiamo intrapreso per creare storie a fumetti. Tornati a casa stanchi fisicamente ma con la motivazione ricaricata, continuiamo a lavorare sui nostri prossimi progetti che vedranno luce nel 2021 e ci prepariamo alla prossima fiera del fumetto: a Forlì il 4 e 5 dicembre". Per seguire e sostenere i progetti di Alambicco Comics è possibile visitare le pagine Facebook e Instagram "Alambicco_Comics" o il sito www.alambiccocomics.it.