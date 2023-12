Ha iniziato a scrivere grazie al sostegno degli affetti più cari: esce il primo libro di poesia del bertinorese Gianmaria Passerini

Nasce a Bertinoro “Novità umane”, il primo libro di poesia del 32enne Gianmaria Passerini, maturato dopo che alcuni anni fa le persone a lui vicine lo hanno spinto ad intraprendere la strada della scrittura, amando da sempre le parole e l'arte. “L’ opera attraversa le stagioni e si dimentica di sé stessa. Nel sentire umano si ritorna a vivere e l’autore condivide qualcosa. Un vestito poetico si declina in versi più liberi dei ragionamenti. L’interesse è alle porte che si aprono indipendentemente dall’uscita. Tutto si dissolve per rimanere indimenticabile”, spiega l'autore.

“Questa è la mia prima opera pubblicata da Controluna Editrice di ReadAction Sas di Michele Caccamo, poeta e autore di respiro internazionale – prosegue Passerini -. Ho iniziato a scrivere alcuni anni fa, su suggerimento delle persone che mi hanno conosciuto e frequentato, inclusa la mia famiglia, e in particolare, mia mamma. Con disciplina creativa ho scritto nel 2022 e nel novembre 2023 è stata pubblicata l'opera”.

Gianmaria Passerini, ha 32 anni e vive in un borgo in collina situato in Romagna, Bertinoro. Di se stesso dice: “Ho avuto la fortuna di viaggiare moltissimo sin da piccolo, avendo mio padre avuto un'attività di import export che lo ha portato a collaborare con diversi paesi del Medio Oriente e con il Marocco e la Tunisia. Attualmente lavoro nel mondo delle risorse umane come recruiter e mi sto contestualmente laureando in Sociologia presso l'Università di Bologna. Tra le mie passioni senz'altro ci sono le parole e la cura nei modi, sono catturato dall'arte e curioso dei sentimenti”.