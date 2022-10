Il negozio di fiori fa tris, nonostante la crisi: "Andiamo avanti nel ricordo di Morena"

In un periodo caratterizzato dalla crisi economica, tra rincari di ogni genere, c'è una famiglia che ha deciso con coraggio di estendere la propria attività imprenditoriale nel mondo del commercio. E così Claudio Forcellini, affiancato dai figli Alex e Riccardo, aprirà giovedì mattina alle 8.30 il terzo punto vendita di “Fiori in Forlì”, specializzato nella vendita di fiori e piante, in memoria di Morena Rossi, moglie di Claudio, fondatrice dell'azienda, scomparsa il 26 maggio del 2007. L'attività si trova al civico 6 di via Bassetta, a Villanova.

“I Fiori in Forlì”, racconta Alex, “è un'azienda nata nel 1983, quando mia mamma Morena aveva cominciato a cimentarsi nella vendita dei fiori all'ingrosso. Poi ha aperto il primo punto vendita in via Correcchio, vicino alla chiesa 'vecchia' di Coriano. Negli anni, l’azienda è cresciuta anche in attività più specializzate, quali giardinaggio ed edilizia”. Poi nel maggio del 2007 la prematura scomparsa di Morena, col marito Claudio che ha portato avanti con fierezza ed orgoglio quanto costruito dalla sua metà.

Al primo punto vendita si è aggiunto poi quello di via Fiumicello a Carpinello e giovedì ci sarà la nuova apertura “nonostante il periodo di crisi ed i tempi particolarmente difficili che stiamo vivendo”. Ma, spiega Alex, “lo abbiamo voluto per dare un servizio migliore, focalizzato in più punti della città, con personale qualificato e specializzato. Il tutto in ricordo di Morena. Siamo pronti e stimolati per la nuova avventura. Proporremo articoli da regalo, piante, composizioni con fiori freschi e secchi, servizi funebri e servizi matrimoniali, con possibilità di consegne a domicilio non solo nel territorio, ma anche a lunghe distanze grazie a circuiti specializzati”. Per l'occasione i rivenditori offriranno un colorato omaggio.