I fumetti di Jacovitti in dialetto romagnolo: si conclude il percorso culturale legato al centenario del fumettista

La Fumettoteca Regionale di Forlì conclude il percorso del centenario jacovittesco con '100 Jac - Omaggio dalla Romagna', in omaggio dei cento anni della nascita del popolare fumettista Benito Jacovitti, che ha visto l'atipico progetto di pubblicazione dei fumetti di Jacovitti in dialetto romagnolo. Il progetto si ricollega come ideale proseguimento dei precedenti eventi promossi e proposti dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', che ha visto esporre nella sede 100 pubblicazioni realizzate dall'autore Benito Jacovitti e l'attivazione di una specifica Galleria online con 100 copertine dell'autore, mentre a fine anno con la proposta dal titolo 'Natale Jacovittoso'.

Con la divertente e romagnolesca copertina realizzata dall'autore Maurizio Berdondini, di per se altro sentito omaggio a Jacovitti, nelle pagine interne si potrà leggere un Cocco Bill che esclama 'Stavota Jacovitti u la à fata grosa! U m à scumadè quasi par gnint!', o un Cip che grida 'Un baghèn!? Ai panssèva propi! Meti al maneti che quel l è Zagar travestì da baghèn!', senza dimenticare Zorry Kid e altri ancora, per la prima volta i fumetti di Jacovitti entrano nel mondo del dialetto, passando per la Romagna, sebbene l'autore stesso era tipico ad introdurre nelle suo nuvolette vari gerghi dialettali di molte regioni italiane, compreso anche termini inventati da lui stesso. Per informazioni 339 3085390 (orari 10/18) fumettoteca@fanzineitaliane.it



In occasione del centenario della nascita del grande autore Benito Jacovitti, nato il 9 marzo del 1923 a Termoli, a Forlì si propone una specifica e mirata iniziativa, sul piano culturale, qualitativo e strutturale, che come sentito omaggio che vede questa progettazione forte del binomio sociale e culturale, come le tante altre realizzate, nel prodotto dedicato all'universo fumettistico jacovittesco e al dialetto territoriale, la realizzazione con la collaborazione partecipativa in Rete dei partnership 'Te ad chi sit e fiol?' Associazione Dialetto Romagnolo di Cesena, l'Associazione Ist. 'Friedrich Schürr' di Ravenna, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi di Forlì e il Centro Sociale 'Primavera' di Forlì, e patrocinato dalla Regione Emilia Romagna. Un esclusivo progetto di pubblicazione digitale e cartacea nella quale il materiale fumettistico viene proposto in relazione ad una dedica culturale e territoriale, l'omaggio ai 100 anni della nascita dell'autore allineato alle tradizioni locali come la lingua dialettale, quindi tradotto nel dialetto romagnolo di Cesena FC e di Ravenna RA. La progettazione conta anche di poter partecipare al Concorso Nazionale 'Salva la tua lingua locale', dal quale abbiamo ricevuto il Premio e Menzione per la proposta 2022, col progetto 'Diabolik in dialetto romagnolo'.