Il doppio gesto di cuore: acquistano uova pasquali a sostegno dei mici e le donano alle famiglie bisognose

In un solo colpo un semplice doppio gesto di cuore. E' quello di Erika, Patrizia e Marzia, che hanno acquistato otto uova pasquali per l'iniziativa a sostegno di "Emergenza Randagi Forlì" che si occupa della cura dei gatti in cerca di una famiglia. Le acquirenti hanno voluto che le uova venissero donate a famiglie in difficoltà: sono state quindi affidate alla Caritas Diocesana di Forlì, che provvederà a farle arrivare a chi di dovere.

Il gesto è stato evidenziato sulla pagina Facebook di "Emergenza Randagi Forlì": "Purtroppo conosciamo troppo bene le difficoltà che tantissime famiglie stanno attraversando per via dei danni economici causati dalla pandemia da covid19 e a tanti di noi piacerebbe poter fare qualcosa per aiutare chi si trova a vivere un periodo difficile. Pensiamo si possa aiutare il prossimo con gesti eclatanti, ma non è così e a volte basta davvero poco per rasserenare qualcuno: donare un uovo di Pasqua, ad esempio".

Quindi l'invito: "Se c'è tra voi chi può e vuole regalare un uovo di cioccolato a chi quest'anno non può permetterselo, contatti la Caritas Diocesana, che sarà felice di donarlo alle famiglie che supporta". Le uova pasquali di Emergenza Randagi Forlì, artigianali (fondente o al latte) sono prenotabili fino a domenica 21 marzo al numero 334007310 (WhatsApp) al prezzo di 9 euro cadauna e 25 euro se ne se acquistano tre.