Il Gambero Rosso premia ancora una volta lo storico forno: i 'Tre pani' guardano al ritorno ai grani locali

Circa il 10% dei panifici censiti nella nuova Guida Pane e Panettieri d’Italia 2025 coltiva direttamente i propri grani: un forte segnale che testimonia la crescente attenzione verso la filiera corta e la valorizzazione delle produzioni locali. Perché un pane che nasce dal seme che germoglia nella stessa terra in cui viene lavorato non può che raccontare un'identità precisa, un vero e proprio "terroir", come direbbe il maestro Davide Longoni. Un ritorno alle tradizioni e alle tecniche di lavorazione che si tramandano di generazione in generazione e che non cedono alla schiavitù della mollica alveolata. Tra i riconoscimenti più alti della Guida spicca un panificio del territorio,Nel Nome Del Pane Cappelletti & Bongiovanni a Dovadola, che da meno di un anno ha aperto un punto vendita nuovo a Forlimpopoli.

“Perché gli alveoli possono essere, sì, indicativi della qualità della lievitazione, ma non sempre, a maggior ragione se le farine utilizzate sono a basso contenuto proteico, comla segale. Per riconoscere il buon pane bisogna annusarlo: deve sapere prima di tutto di grano", scrive nella prefazione Annalisa Zordan, curatrice della Guida, ponendo l’accento sull’importanza dell’olfatto e del gusto nella valutazione di un buon prodotto. Un pane fragrante, dal profumo intenso di grano, è già di per sé un ottimo indizio. E se gli alveoli, spesso osannati come simbolo di lievitazione perfetta, non sempre sono un indice affidabile, soprattutto con farine povere di glutine come la segale, il Gambero Rosso invita a riscoprire il valore del gusto come segnale di buona qualità. Si unisce a questa visione anche il pensiero di Piero Gabrieli di Petra Molino Quaglia, main partner della Guida, che fa una profonda riflessione sul futuro della panificazione italiana che ha bisogno di “recuperare le conoscenze e le competenze tradizionali, coniugandole con l’innovazione e la sperimentazione. Solo così sarà possibile preservare la ricca varietà dei pani italiani e costruire un futuro sostenibile per il settore”.

I Tre Pani

Pane e Panettieri d’Italia 2025 è una preziosa bussola per gli amanti del pane buono, alla scoperta di fornai artigiani che ogni giorno, con passione e dedizione, portano sulle nostre tavole un pezzo d'Italia. Da Nord a Sud tutta la geografia è ben rappresentata con i Tre Pani che crescono in maniera omogenea lungo tutto lo stivale: 64 con 6 new entry. Tra le nuove eccellenze spicca il Lazio con ben due new entry, cui segue il Friuli-Venezia Giulia, la Campania, la Puglia e la Sardegna che vantano un nuovo ingresso ciascuna, a testimonianza della vivacità del panorama panario regionale. In regione il riconoscimento va ancora una volta al panificio di Dovadola.

Nel Nome Del Pane Cappelletti & Bongiovanni a Dovadola: Pane, famiglia e territorio. Una storia d’amore che dura dagli anni Settanta, quando Maurizio Cappelletti e la moglie Anna Bongiovanni avviarono l’attività ora nelle mani dei figli. Il piccolo forno nella piazza del paese resta l’affascinante e accogliente cuore dell’attività. Farine biologiche del territorio, una parte prodotte nel podere di famiglia, e prodotti locali per dare vita ogni giorno alla magia del pane. Il profumo inconfondibile del filone di farro, impastato a mano, con la mollica compatta e la crosta fragrante. Non manca mai il pane speciale del mese (come quello con farro e senape selvatica). Sugli scaffali in legno anche il montanaro, l’integrale e il Senatore Cappelli di Romagna. Buono il pane in cassetta (di farro, integrale, di segale), gustose le focacce (zucca e cipolla, pomodoro, verdure ed erbe spontanee, olive), la pizza e i golosi cracker. Anche pane con farina di riso o di grano saraceno. Finendo ai dolci ecco quelli della tradizione senza zuccheri aggiunti: crostata con la marmellata, ciambella e biscotti. Oltre al laboratorio, nel 2023 è stato aperto un punto vendita a Forlimpopoli.