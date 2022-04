Il Ministero della Cultura omaggia la Fumettoteca Regionale con una collana di fumetti

Direttamente dal Ministero della Cultura, uno scatolone è stato portato dal corriere per la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' con la donazione dell'intera collana 'Fumetti nei Musei' realizzata proprio dal Ministero della Cultura. "La Fumettoteca - evidenzia il direttore, Gianluca Umiliacchi, è una eccellenza culturale sempre più esclusiva riconosciuta a livello nazionale, anche dallo stesso Ministero che avrà considerata e valutata la grande attività socio-culturale, di proposte esclusive ed innovative, che da anni la città di Forlì può farsi vanto. Ed ecco un altro vanto per i forlivesi che, immancabilmente, proseguono a portare le loro donazioni di fumetto portando l'ampio parco fumettistico a ben oltre 42.000 documenti presenti in sede".

"Dall'inizio dell'inaugurazione non sono mai cessate le donazioni, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, e questa ultima arrivataci da Roma dal Ministero della Cultura è ben accetta anche perché, di certo, i referenti ministeriali avranno rintracciando nel sito ufficiale, le informazioni sulla gestione e i tanti esclusivi servizi gratuiti, grazie all'impegno di volontariato da parte dello Staff Fumettoteca - prosegue -. Tutti riscontri positivi in grado di rendere questa realtà, unica Fumettoteca presente nella Regione Emilia Romagna, non un mero valore aggiunto per la città di Forlì ma, bensì, ciò che è in grado di fare la differenza, e il Ministero della Cultura ce ne da la conferma. Il grande impegno dello Staff Fumettoteca da anni vede, negli austeri e contenuti spazi della 'Biblioteca dei Fumetti', proporre ai cittadini forlivesi un'offerta sempre più articolata, forte di una professionalità e serietà unica".

"Senza alcun dubbio, oltre al valore aggiunto per Forlì, per la cultura locale, questa unicità di intenti ha numeri validi, l'invio da parte del Ministero della Cultura ne è una conferma in grado di chiarire come l'esclusiva organizzazione suscita coinvolgimento e soddisfazione, e non solo a livello locale con la tanta partecipazione da parte dei giovani, e meno giovani, alle iniziative proposte", aggiunge. Sarà premura del direttore Umiliacchi, inviare un ringraziamento al Ministero, "per la loro cortesia e disponibilità. Il nutrito calendario di eventi, visionabile online nel sito, rende chiara l'idea dell'impegno e il lavoro di volontariato investito per la gestione, in sede e online, per i servizi e per l'immancabile disponibilità. Si può definire un presidio culturale territoriale ed extraterritoriale, risorsa aggregativa, ludica ed educativa per i ragazzi, risorsa per tutti i giovani e gli adulti, luogo di studio e di incontro, spazio di interesse pubblico aperto e cooperativo per associazioni, Comitati di Quartiere e scuole".

Spiega Umiliacchi: "Il grande impegno e la notevole attività lavorativa richiesta, più di quanto si possa immaginare, per la gestione di questa esclusiva e atipica realtà socio-culturale, è realizzata da parte dei componenti dallo Staff Fumettoteca, soci e volontari, esclusivamente come impegno di volontariato. In un contesto sociale e culturale ormai ben rodato la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', col supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, è fra gli unici punto di riferimento fumettistici dinamici e attivi per tutta la Regione. In questa logica il mondo giovanile forlivese, e non solo, per mezzo delle proposte di percorsi e progetti mirati, ha la possibilità esclusiva di concretizzare attività per nuove relazioni sociali e reti di socializzazione, grazie alla 'Biblioteca dei Fumetti', aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse". Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.