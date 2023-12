Il pole dancer da Forlì conquista il titolo mondiale in Finlandia: "Ora mi metto al lavoro per il 2024"

Un nuovo traguardo nella carriera come atleta di Pole Sport per il forlivese di adozione Marko Daza, che sabato scorso ha vinto il Campionato mondiale di Pole Sport POSA a Jyvaskyla, Finlandia. Dopo 11 anni di tentativi in questo mondo sportivo è arrivato l'oro. Il pole sport è una disciplina che incrocia la ginnastica acrobatica e la danza al palo. Daza partecipa a moltissime e gare e manifestazioni in Italia e nel mondo.

Le regole sono tante "ma, come dicono, basta conoscerle, lavorare, essere disciplinato e metterci il cuore - racconta Daza -. Sono molto emozionato per questo oro, visto che ho lavorato anni per realizzare questo sogno. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto da lontano, ogni persona che ho incrociato nella mia strada questi anni. Adesso torno in Italia come il nuovo campione del Mondo, con un oro in mano per tutta l'Italia e la mia amata Forlì; inizio già a preparare il 2024 per il mio rientro alla categoria Senior, con lo scopo di spingermi ancora di più in elementi acrobatici di più alto punteggio. La mia prossima gara sarà il nazionale 2024, che è la qualifica per i prossimi mondiali di Pole Sport POSA, che si svolgerà a Sassuolo", conclude, guardando a nuovi obiettivi.

Daza, dopo avere iniziato a praticare questo sport per superare un grave lutto, ha vinto diversi premi nella disciplina che pratica: nel 2019 è diventato Campione mondiale di Pole Art Posa a Novosibirk, in Russia, e ha conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali di Pole Sport portando ai vertici di questa disciplina i colori dell'Italia, è stato poi campione europeo e mondiale di Pole Sport Posa 2023. Insegna alla scuola 'Pole Art Academy' ed ha partecipato a diversi programmi televisivi.