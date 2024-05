In trasferta da Forlì a Macerata: l'esperto di fanzine partecipa ad "Altera - Festival delle produzioni autonome"

Ancora una volta la Fanzinoteca d'Italia 0.2 Centro Nazionale Studi Fanzine, ovvero l'unica 'Biblioteca delle fanzine' a livello nazionale, atipica realtà nonché eccellenza Italiana, sarà presente fuori territorio per parlare al pubblico di fanzine e fanzinoteche. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e curiosi delle auto-edizioni fanzinare che, con la presenza dell'esperto nazionale fanzinotecario Gian Luca Umiliacchi, potranno scoprire e conoscere la vastità dell'editoria fanzinara guidati dal massimo competente italiano.

Tutto questo all'incontro che si terrà presso il CSA Sisma a Macerata, dove sabato 25 maggio dalle 11:00 prende il via 'àltera - Festival delle Produzioni Autonome' ed è proprio nel contesto di questa manifestazione giovanile che, alle ore 17:30, si svolgerà l'incontro con Umiliacchi diretto da Marco Paolucci Direttore Editoriale/Editor in Chief della testata Kathodik Webzine. Umiliacchi è l'unico valente fanzinotecario nazionale, circa 15 anni fa ha costituito la prima ed unica Fanzinoteca in Italia, forte della sua specializzazione nell'ambito delle auto-edizioni fanzinare nazionali, ha proseguito negli studi e ricerche inerenti l'ambito fanzinotecario che lo hanno definito qualificato ed esperto relativo al contesto fanzinaro italiano. Per informazioni CSA Sisma www.csasisma.org

"Alterare significa molte cose - spiegano gli organizzatori - rendere altro, innanzitutto, diverso nella forma e nella sostanza, ma anche turbare uno stato di quiete, immettere qualcosa che non era previsto. Le autoproduzioni, di qualsiasi tipo, sono da sempre una forma diretta di alterazione di sistemi e logiche produttive perché si sottraggono al mercato e ai suoi orizzonti di senso: standardizzazione, immediatezza, proprietà, dinamiche di consumo, individualità e profitto. Àltera, in questo senso, è un invito all’inciampo, uno spazio e un tempo in cui condividere, elaborare e ramificare ragionamenti e ricerca, costruire dialogo con chi ha compiuto e mantiene scelte di autonomia, con prospettive che non si esauriscano nell’evento in sé. Ci interessa - precisano i promotori del Festival - restituire una narrazione di autonomia complessa e reale, che non potrebbe declinarsi in alcun modo fuori da scelte radicali e conflittuali, sradicata da luoghi attraversabili e decostruzioni, lontana da progetti collettivi e immaginari altri, non mediati né immediati".