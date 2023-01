Il weekend secondo le stelle, l'oroscopo di Paolo Fox: "Per alcuni segni ci sarà il risveglio della passione"

"La luna entra in Bilancia e anche in Scorpione. Si annuncia un weekend interessante, perchè c'è un bellissimo trigono tra Venere e Marte che per qualche segno zodiacale rappresenta il risveglio della passione". Ad annunciarlo, nel corso della puntata di venerdì de "I Fatti Vostri" in onda su Rai Due, l'astrologo Paolo Fox, presentando l'oroscopo per il fine settimana.

Toro

"Quella di domenica potrebbe essere una giornata sottotono - annuncia Fox -. Sabato non sono attesi impicci, poi un po' di nervosismo aumenterà. Se dovete organizzare qualcosa prendete tempo. Fate attenzione ai piccoli acciacchi di stagione. E' un weekend che chiederà attenzione".

Capricorno

"E' un fine settimana che richiede relax - spiega l'astrologo -. E' il momento di selezionare molto bene non solo gli impegni, ma anche le persone che vi daranno gioia. Ci sarà qualcuno che metterà dei paletti".

Bilancia

"Si attende un recupero netto - chiarisce Fox -. Venere dà spazio a relazioni interessanti, ma metto in guardia chi ha avuto problemi nel mese di dicembre. E' un segno che appare autoritario, ma non è così perchè siete buoni e cedete per il benessere degli altri e per non arrabbiarvi. Ma se cedete troppo rischiate di entrare in conflitto con voi stessi, perchè avete delle regole. Domenica attenzione alle provocazioni".

Cancro

"Si sente la tensione della Luna, da non riservare nei rapporti con gli altri - dettaglia Fox -. Il 2022 si è chiuso con qualche fastidio. Quando non siete al top sentite qualche turbamento allo stomaco, vostro punto debole secondo l'oroscopo. Se è così attenzione alle provocazioni. Domenica andrà meglio".

Ariete

"Tutte le persone che sono contro dovranno essere messe in una condizione da non creare ulteriori problemi - esordisce l'astrologo -. I rapporti che si reggevano su un filo si sono spezzati. Ora cercate un po' più di libertà. Dove non ci sono limiti di confidenza e stima reciproca saranno necessarie delle modifiche per evitare delle complicazioni".

Sagittario

"Non piace una certa immobilità - afferma Fox -. Mancano stimoli o relazioni? Se c'è il Sagittario che vuole agire, non deve essere bloccato. Detestate quelli che vi sono contro e che non si muovono. Avete bisogno di qualche stimolo in più".

Gemelli

"Luna interessante, è un fine settimana positivo - annuncia l'astrologo -. Bisogna relazionarvi in modo sincero. In attesa di un accordo in scadenza tra marzo e maggio, non vi dovete rovinare la vita. E' importante pensare al presente. L'amore può essere un riferimento".

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine si presenteranno al weekend "più pimpanti e forti, meno angosciati rispetto al passato. Siete in grado di razionalizzare le situazioni più pericolose. Dovete stare accanto a persone che hanno il potere di farvi stare bene".

Acquario

"E' stato programmato un weekend di amore? Ci sono Venere, Luna e Giove interessanti. L'Acquario è disponibile ad amare. Bisogna avere a che fare con persone che meritano tanto. Siete passione, amore, ma anche amicizia".

Leone

"Il weekend vi libererà di qualche peso - spiega Fox -. Fate scivolare un po' di acqua sotto i ponti, non è il caso di reagire male alle provocazioni del destino".

Scorpione

"Domenica sarà una giornata molto bella per le relazioni - annuncia l'astrologo -. E' un cielo che mi piace, perchè siete ritornati creative. Entro maggio dovrete decidere se proseguire in un progetto o collaborazione".

Pesci

"Se avete una persona di riferimento, prenotate un appuntamento tra sabato e domenica - consiglia Fox -. Un appuntamento intimo, il weekend porterà emozioni sincere".