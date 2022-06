Un nuovo tassello al Parco Urbano: aperitivi e musica nel polmone verde di Forlì

Di fonte alla chiosco della piadina al parco Urbano Franco Agosto di Forlì arriva una novità, gestita sempre dai titolari, con la collaborazione di Roberto Martini per gli eventi musicali: inaugura il Kiosquito, il nuovo bar che affianca la pluriennale attività della Piada del Parco, nel polmone vedre cittadino.

Marco Capacci, titolare del chiosco racconta: "In questi ultimi anni è aumentata la voglia di uscire, specialmente per l'aperitivo. Noi lavoravam già tanto con il cibo e lo spazio era un po' stretto. Abbiamo deciso di aumentare l'offerta con un chiosco diove si fa solo da bere, con 3 nuove persone nello staff". Martini, direttore artistico di Campisonori, racconta: "Io e il titolare siamo amici e ci siamo confrontati pensando di portare oltre ad aperitivi e cocktails, la musica di martedì, il parco è aperto, gli eventi sono ad ingresso libero e come 'quinta' a creare l'atmosfera ci sarà un grande albero illuminato. Voglio fare uscire la gente di casa per un buon motivo".

Martedì 21 giugno in occasione del solstizio d’estate, dalle 19:00 ci sarà l'inaugurazione e dalle 21:00 musica dal vivo con i Balabeat, uno dei gruppi più innovativi degli ultimi anni: hanno la capacità di mescolare vari generi musicali, melodie arabe con solida baserock, umori africani, influenze soul eritmi funk intrisi di rimandi afrobeat, la loro forza è nei concerti dal vivo,con lo slogan: “musica etno-funk di razza romagnola".

Tra aperitivi, birra artigianale vini e cocktail, un martedì al mese viene fatta una degustazione di prosciutti con taglio al coltello e porchetta marchigiana artigianale. Il 28 giugno accanto a questo la musica è affidata ai Montefiori Cocktail.

Ingresso libero. Per prenotazioni 327 5331120.