Non solo cultura, il San Domenico strizza l'occhio ai sapori locali: a pochi passi dal museo apre una piadineria

Quello del San Domenico non è da considerarsi solo un polo della cultura, ma anche dell'enogastronomia. Ai ristoranti e bar già esistenti da venerdì mattina si aggiunge infatti "Santa Piada", una nuovo locale del gruppo “Officina Gastronomica”, già proprietario di Ruggine, Don Abbondio e Ginetto. L'attività ha trovato a casa al civico 35 di via Bufalini. Sotto il coordinamento di Roberto Fabbri, amministratore unico di ujn gruppo che conta già quattro locali a Forlì, oltre 40 dipendenti e che sta investendo fortemente nel centro storico della città, la nuova apertura di via Bufalini sarà gestita dalle mani esperte di Elsa Cavalazzi, giovane sfoglina romagnola che ha raccolto la sfida di allargare l’offerta gastronomica all’ombra dei musei del San Domenico, dove la tradizionale piadina romagnola mancava da tempo. L'inaugurazione è prevista venerdì alle 11 alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini. Non ci sarà il tradizionale taglio del nastro, ma di un crescione biancorosso, in onore dei colori della città.