Incantevole Isabella Ferrari, un pieno di energia nella medical spa di Castrocaro: un "bum di rinascita"

Un "bum di rinascita". L'attrice Isabella Ferrari per ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni professionali ha scelto come meta del relax e del benessere la "Lucia Magnani Health Clinic", la spa medicinale di Castrocaro Terme. Sulla propria pagina Instagram ha dato mostra del suo elisir di bellezza e sensualità. 57 anni da compiere il prossimo 31 marzo, il volto di Selvaggia in "Sapore di Mare" ha elogiato le qualità della medical spa del territorio: "Diagnostica all’avanguardia per combattere lo stress ossidativo, dieta personalizzata, acque termali salsobromoiodiche contro le infiammazioni, passeggiate nel parco, yoga, bici e massaggi con terapiste forti, generose e puntuali come solo le romagnole sanno fare (detto poi da un’emiliana)".

Il post, che la ritrae in un costume da bagno nero dalla profonda scollatura, ha attirato oltre 9mila followers. Sono tanti i vip che scelgono Castrocaro come casa della salute. Tra questi anche Ornella Vanoni, che proprio alla "Lucia Magnani Health Clinic" ha girato il film "Senza Fine" uscito recentemente nelle sale cinematografiche. "Un grande onore ed emozione", ha commentato sempre sui social l'amministratore delegato della struttura, Lucia Magnani.