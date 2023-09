Dalla passione per i libri l'idea delle 'letture in piazzetta': "Dopo la mia voce per vivere un momento spensierato"

Un gesto tangibile di cittadinanza attiva che unisce libri, persone e un angolo verde di quartiere. Accade a Forlì ogni venerdì pomeriggio alle 16, a partire dal 15 settembre. È l’iniziativa volontaria “Letture in Piazzetta" in via La Greca, angolo via Samory, dove chiunque potrà fermarsi ad ascoltare una storia, in piedi o sedere sull' erba. "A meno che non piova o sia ammalata, io ci sarò - racconta Simona Savini, appassionata lettrice, maestra dell’infanzia e promotrice del progetto -. Come cittadina ho scelto di dedicare un briciolo del mio tempo per rasserenare e creare una ritualità all'insegna della narrazione. A volte leggerò da sola, altre fatidicamente in compagnia, perché il messaggio è il dono di una voce che narra a prescindere da chi si unirà".

La proposta è quella di incontrare famiglie e chiunque voglia ascoltare una storia, in modo informale e volontario, dare spazio e possibilità all'ascolto di albi illustrati per favorire la gratuità dell'atto di leggere insieme, ritrovandosi in una zona verde urbana che diventa luogo di incontro, socializzazione e ristoro per la comunità.. Il progetto – patrocinato dal Comune di Forlì - si rivolge all'infanzia ma anche agli anziani, alle persone a passeggio con i propri cani, agli adolescenti, alla cittadinanza o al vicinato. "Credo che la narrazione e la visione di opere letterarie contemporanee sia una risorsa preziosa per chiunque - conclude Savini-, come anche il sapere di poter vivere un momento spensierato e gratuito, volontario, a cui far riferimento, settimanalmente, a ritmo delle stagioni".