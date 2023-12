Il Natale di solidarietà del bar, ecco la "brioche appesa": "Niente sprechi, un sorriso in più per i meno fortunati"

"Niente sprechi ed un sorriso in più a qualcuno meno fortunato". In occasione delle festività natalizie, i titolari del bar "Love Cafè"di via Eugenio Bertini 84 lanciano un messaggio di solidarietà, “brioche appesa”. "La sera appendiamo alla porta sacchetti con i dolci invenduti per chi non può permetterseli", esordisce il titolare Giuseppe Scavone, che motiva così l'iniziativa: "Le famiglie fanno sempre più fatica e buttare via il cibo è contro la nostra etica motivo per cui abbiamo pensato di fare solidarietà con questo piccolo gesto che per noi è una grande soddisfazione".

"In principio - racconta Scavone - li offrivamo agli ultimi clienti della giornata poi ci siamo detti che sarebbe stato bello anche offrirli ai più bisognosi, a chi fatica ad entrare nel bar e a chi fa sempre più fatica ad arrivare a fine mese con dignità, motivo per cui abbiamo preso questa decisione. Da qui l’idea di mettere insieme un’iniziativa anti spreco e solidale, l’idea di poter dare una mano a chi non può permettersi la classica brioche a colazione è appagante".



"Da pochissimi giorni abbiamo deciso di fare così - prosegue Scavone -. La sera, prima di chiudere il bar mettiamo i prodotti invenduti dentro dei sacchettini e un cartellone con scritto “Prendi se ne hai bisogno” per far arrivare il messaggio diretto. Una forma di beneficenza che vorremmo anche noi condividere e non si sa mai che l’idea potrebbe essere raccolta anche da altri commercianti. Niente sprechi e un sorriso in più a qualcuno meno fortunato. Una grande soddisfazione, il nostro più bel regalo".