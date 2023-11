Il centro estetico rinuncia al Black Friday per una nobile causa: parte dell'incasso sarà donato contro la violenza sulle donne

E' un'iniziativa che portano avanti da due anni. Il centro estetico "Fiordiloto" di Forlì ha deciso di donare parte degli incassi nella settimana dal 20 al 25 novembre alla Cooperativa Domus di Forlì, in prima linea contro la violenza sulle donne. "Anche quest'anno abbiamo scelto di non aderire al "Black Friday" (il giorno dedicato agli sconti secondo usanza americana e che quest'anno cade il 24 novembre, ndr)", spiegano dall'attività, comunicando l'iniziativa di solidarietà in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne.

Un'idea nata nel 2021, nell'immediato post pandemia, poichè il periodo condizionato dal lockdown aveva moltiplicato il numero di violenze domestiche. "Ogni giorno - viene rimarcato - siamo testimoni di notizie che parlano di violenze fisiche e psicologiche nei confronti delle donne, e i tristi casi di femminicidio continuano a persistere". Per questo motivo la decisione di sostenere la Cooperativa Domus di Forlì, "un'organizzazione che si batte con determinazione su questa importante tematica".

Dal centro estestico un ringraziamento ad Angelica Sansavini, responsabile della cooperativa, "per la sua collaborazione e il suo entusiasmo nel sostenere la nostra iniziativa", e all'assessora con delega alle Pari Opportunità, Andrea Cintorino, "per il sostegno che ci ha dato in questi anni". "Insieme possiamo fare la differenza", viene rimarcato, ricordando che "le promozioni per i nostri clienti saranno sempre attive in altri periodi dell'anno. La nostra scelta di non partecipare al Black Friday riflette il nostro impegno per un mondo più sicuro e giusto per tutti".