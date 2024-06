"Italianismi nel mondo", Casa Artusi a Parigi per la Festa nazionale della Repubblica

Casa Artusi, con la mostra "Italianismi nel mondo", è stata scelta della Rappresentanza Permanente d'Italia all'Unesco a Parigi in occasione della Festa Nazionale che si è svolta lunedì a Place de Fontenoy della capitale francese. Liborio Stellino, Ambasciatore d'Italia presso l’Unesco, nel suo discorso d'apertura, ha sottolineato "l'importanza del ruolo di Pellegrino Artusi come strumento chiave per il percorso di riconoscimento della cucina italiana quale patrimonio culturale immateriale dell'umanità, dossier che è allo studio di Parigi proprio in questo momento".

La mostra "Italianismi nel mondo" consta di 8 pannelli che illustrano la ricchezza della cucina tricolore declinata in un mosaico di tradizioni e diversità che ne definiscono l’unicità, a partire dalla lingua e dalle parole del cibo che senza bisogno di traduzione sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo come sinonimo di italianità. Per Casa Artusi e per tutto il territorio, "una conferma di quanto Artusi sia un marchio culturale riconosciuto e all’altezza del Sistema Italia nel mondo. Un motivo in più per essere orgogliosi di essere rappresentati da un’eccellenza come Pellegrino Artusi".