"Join the evil", arriva il quinto capitolo della saga cinematografica di Davide Santandrea. E si fa ancora più horror

Conto alla rovescia per l'avvio ufficiale della produzione del quinto capitolo della celebre saga cinematografica "Join the evil", conosciuta in Italia come "Il cottage", scritta, diretta e prodotta dal regista originario di Ravenna e adottato dalle terre di Meldola, Davide Santandrea. La saga ha già conquistato un solido seguito in America, dove è stata proiettata non solo nelle sale cinematografiche ma anche sul canale televisivo americano Cw18. Anche in Italia, i primi due film della serie, "Uno dopo l'altro morirete" e "La maledizione di Kutu", hanno riscosso un notevole successo di pubblico nelle sale cinematografiche dell’Emilia Romagna e oltre i confini regionali, grazie alla distribuzione indipendente. I prossimi due capitoli, come confermato dalla Lbv Production, sono attesi a partire da novembre 2024.



Il regista Santandrea ha rivelato che "la prima quadrilogia della saga, composta dai primi quattro film, ha abbracciato il genere dell'horror comedy, combinando abilmente elementi di commedia, ironia e terrore. Tuttavia, è con la seconda quadrilogia, che prende il via con il quinto film, che la narrazione prende una direzione ancora più oscura, abbandonando la componente comica per concentrarsi esclusivamente sull'orrore. Ceom è a tutti noto, "Join the evil" è una saga cinematografica che trae ispirazione dal franchise Evil Dead del regista americano Sam Raimi, dalla saga dell’Esorcista e dalla saga “Non Aprite Quella Porta”". Da queste tre saghe horror il regista di Join The Evil ha assunto lo stile e l’impronta dei suoi film.



"A partire dal quinto capitolo, le cui riprese inizieranno a maggio a Ricò, una frazione di Meldola, i personaggi subiranno una trasformazione temporale: sono trascorsi trent'anni dagli eventi sconvolgenti accaduti nel cottage, causati dalla scoperta delle tavolette sumere di "Kutu me" da parte dell'archeologo Pedro Caranza - prosegue Santandrea -. Vincent Ascia, il figlio del professore, che riuscì a sconfiggere il male risvegliato dalle tavolette sumere, è ormai deceduto da anni e riposa in pace in una tomba nel bosco dove sorgeva il cottage del padre. La nuova trama della saga, che ha inizio con il quinto film ambientato nel 2024, si dipana all’interno di un bed & breakfast e attorno ai resti in rovina del cottage, crollato da dieci anni. Il male, tuttavia, trova sempre una via per sopravvivere e ritornare. Così si avvia la storia della nuova quadrilogia, quando un giovane escursionista scopre i ruderi del cottage e al suo interno un baule contenente le tavolette sumere di Kutu Me e tre vecchie pellicole girate con una cinepresa domestica dal professore archeologo Pedro Caranza".

Il cast del quinto film, ricorda Santandrea, "include i volti consolidati delle talentuose attrici Marina Jane, Barbara Michelini e Valentina Buono, insieme agli attori Enrico Conti, Fabrizio Bizio e Alessandro Corzani. Si uniscono al gruppo le new entry come l’Italo-brasiliano Alves T. Moro nel ruolo del nuovo protagonista Jacob, il ferrarese Mirko Galletti nei panni del secondo protagonista Maicol, la brasiliana Minha Beija Flo e il fiorentino Francesco Brenzelli". Ancora una volta, la regia sarà affidata a Santandrea, considerato da tanti un nuovo “maestro”italiano del cinema dell’orrore.