Spavento per Jovanotti, caduta in bici e varie fratture. Subito in contatto col fisioterapista forlivese Fabrizio Borra

Lo ha definito il suo uomo in Romagna. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, si è rivolto in teleconsulto al fisioterapista forlivese Fabrizio Borra dopo un brutto incidente con la bicicletta a Santo Domingo, dove si trova in vacanza con la moglie. Nell'impatto si è fratturato clavicola e femore in tre punti. "Qui va operato", è stato il responso di Borra dopo aver visionato le lastre che il cantante ha inviato al fisioterapista di Forlì.

Jovanotti ha raccontato la sua esperienza attraverso il social Tik Tok, spiegando che con molta probabilità sarà operato lunedì. "È un'operazione piuttosto comune, si recupera, ma ci vorrà un po' di tempo - ha detto Jovanotti -. Però insomma, sono qua, sono vivo". I medici hanno somministrato antidolorifici per alleviare il dolore. Quanto all'incidente, "stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero". Poi la caduta e l'immediato soccorso delle persone che si trovavano in zona.

"I dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura - ha tenuto a specificare -. Addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti".

Quanto al recupero, Jovanotti ha spiegato il responso di Borra: "Mi ha detto Fabrizio che prima ci rimettiamo in movimento e prima guarisce, però prima di tutto dobbiamo fare l'operazione. Dai c'è di peggio, sono a posto".