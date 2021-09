L'Abarth Club Romagna chiude il ciclo estivo di eventi con una sfilata di bolidi alla diga di Ridracoli

Si è conclusa domenica, nella cornice della diga di Ridracoli, la stagione estiva degli eventi organizzati dall’Abarth Club Romagna. Hanno suscitato grande stupore ed interesse le circa 40 Abarth che sono rimaste in esposizione sul coronamento del “gigante della Romagna” dalla tarda mattinata. “E' stato un evento che ci ha riempito di gioia e serenità - sono state le parole del presidente del club Raffaele Ricci -. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ed in particolare il bacino della diga di Ridracoli hanno donato una pausa di tranquillità ai partecipanti che, nel pieno rispetto dei i vincoli imposti dal luogo, hanno messo in esposizione le loro auto sul coronamento della diga. Doverosi i ringraziamenti a Romagna Acque, alla coop. Sociale Atlantide e all’ente parco nazionale foreste casentinesi che ci hanno permesso di svolgere l’evento”.