L’artista Idilio Galeotti porta a Verona una sua opera in commemorazione e dell'eccidio di Cà Morelli

Idilio Galeotti, dopo aver donato un’opera a Cà Malanca a Brisighella e un’altra si trova nelle vicinanze della chiesa di San Valentino a Tredozio, sabato sarà a Verona, dove consegnerà all’Anpi una sua opera. Si tratta di un pannello in ceramica dal titolo “Eccidio di Cà Morelli”. L’inaugurazione dell’opera avverrà nella giornata del 25 aprile alle 17 e rientra nel programma degli eventi per la festa della liberazione dal fascismo e nazifascismo del nostro Paese.

"È una storia che ci lega a filo doppio con Verona, dice l’artista, in quanto l’eccidio di Cà Morelli avvenne nella nostra zona, a Cà Morelli sopra Tredozio, dove vennero catturati venti partigiani, di cui tre uccisi sul posto, e gli altri portati nelle carceri a Verona, dove sette di loro vennero fucilati e tredici deportati in un campo di concentramento in Germania - dettaglia Galeotti -. Sono molto orgoglioso di rendere omaggio con queste opere nei luoghi della resistenza partigiana, in particolare quest’opera appresentata la fucilazione di sette valorosi partigiani nelle mura delle carceri di Verona".

" A rendere onore a questi valorosi patrioti, viene raffigurata la Dea Nike che rappresenta la vittoria dal fascismo e nazifascismo che con le loro battaglie portarono la libertà al nostro Paese - prosegue -. L’opera pur nella rappresentazione della fucilazione, vuole essere anche un messaggio di speranza e di pace, come lo sono a significare le colombe e lo sguardo della Dea che si protraggono in alto verso il cielo, verso il futuro e la libertà, che questi valorosi eroi, con il loro sacrificio, ci hanno donato".