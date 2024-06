L'artista modiglianese in Germania per un mese, con la sua mostra al castello di Dresda

Sarà ospite per un mese in Germania, dove è già allestita una sua mostra, che si sposta a Dresda, al museo-castello Schloss- Koenigshain. L'artista modiglianese Idilio Galeotti continua ad esporre le sue opere in questa terra e racconta: "Sono molto contento e orgoglioso che si stia per realizzare questo evento in Germania, rimanere per un mese come ospite, nella sede dove si svolgerà la mostra, lo considero per me importante, come una sorta di riconoscimento dopo quasi quarant’anni di lavoro nel campo delle arti".

"Come prima cosa devo ringraziare i dirigenti del Kunstation di Kleinsassen e tutta la Comunità di Hofbieber e Freundeskreis-Italien e.V. per avermi voluto e scelto come loro artista". La mostra Il “Viaggiatore e le imperfette architetture dell’anima” è già presente in Germania dal settembre 2023, ora si sposta alla Schloss- koenigshain in un castello – museo, dove sarà inaugurata il 30 giugno e terminerà il 28 luglio. "Io partirò alcuni giorni prima per seguire gli allestimenti della mostra, ma ci saranno già sul posto montatori specializzati, sotto la direzione della curatrice Elisabeth Heil - racconta Galeotti -. Ci sono tante attese per questa mostra che comprende oltre 30 sculture in terracotta smaltate e in terzo fuoco, fotografie, installazioni e un video “The Vojager” realizzato da Ng Videodi Nicolas Galeotti, una serie di opere che creano nella sala espositiva una forte atmosfera poetica di contrasti e attrazioni. Per la mostra e l’accoglienza ringrazio la direttrice Sarah Kinsky, Geschaftsfuhrung Schlesisch – Oberlausitzer Museumsverbund"

"Inoltre - conclude Galeotti -, con questa mostra intendo portare la nostra comunità modiglianese e la Romagna in Germania, far conoscere le nostre terre è sempre motivo di pregio e di questo ne sono felice e orgoglioso".