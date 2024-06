La band che si ritrovava nel garage di casa matura di anno in anno: ecco il primo disco dei "Fifth Town"

E' disponibile da venerdì su tutte le piattaforme di streaming digitale l’omonimo Ep della band forlivese “Fifth Town”. Tutte le canzoni sono state registrate a Padova, nello Studio 2 Recording, portando ad un prodotto che trasmette novità e tradizione al tempo stesso, con il loro sound Indie Rock Dopo le uscite di “Heartbreak Highway” e “I Can’t Feel My Face”, da oggi possiamo finalmente ascoltare il nuovissimo Ep dei Fifth Town, il quale mescola diverse influenze della scena musicale Rock, riuscendo a tirare fuori un disco dal sound fresco, coinvolgente e che non rinnega il passato. L’Ep è composto da 5 canzoni, due delle quali già pubblicate in precedenza: Heartbreak Highway, I Can’t Feel My Face, The Stars Are Falling Down, Falling Leaf e Prophetic Dream.

Tutti i brani riescono a legarsi tra di loro alla perfezione, seppur diversi. “Scrivere un intero disco in inglese deriva dal fatto che la band vuole provare anche a spingere la sua musica oltralpe - afferma Alex Verna, creatore del progetto -. Inoltre, penso che un lavoro come questo possa essere facilmente ascoltato da chiunque, senza distinzione di posizione geografica. Da qui la scelta dell’inglese per uniformare l’ascolto”. I Fifth Town sono una giovane band Indie Rock nata ufficialmente nel 2021 a Forlì. Decidono di dare vita al progetto musicale nel garage di casa a Pievequinta, frazione di Forlì dove spesso si riunivano per suonare, traendo ispirazione per il nome del progetto. Il debutto della band nei locali di Forlì ottiene un discreto successo, consolidando la loro presenza nella scena musicale locale.

La scrittura dei brani è principalmente affidata ad Alex Verna, cantante e chitarrista del gruppo, il quale trova ispirazione per le canzoni dalle esperienze personali, affrontando temi che spaziano dall’amore alle sfide giovanili. Il primo brano scritto e pubblicato dalla band è “Almost Felt The Moon”, una traccia che segna la loro prima esperienza di registrazione seria. La band ha sviluppato un sound che mescola influenze del classic Rock inglese degli anni ’60 con elementi moderni Indie Rock degli anni 2000. Sperimentando con nuovi suoni e stili, i Fifth Town cercano di portare freschezza al genere Rock, mantenendo al contempo legami con le radici musicali del passato. Il 2023 è un anno cruciale per la band, con l’uscita del singolo “Heartbreak Highway”.

Sempre nello stesso anno, i Fifth Town decidono di partecipare alle Audition di X-Factor, un’esperienza che li ha portati a confrontarsi con un pubblico più ampio e a crescere sia musicalmente che personalmente. A marzo 2024 esce il loro terzo singolo "I Can't Feel My Face", creando sempre più interesse verso il progetto. Con il desiderio di comunicare attraverso la loro musica e di lasciare un’impronta unica nel panorama musicale, i Fifth Town continuano a crescere, a sperimentare e a condividere la loro passione con il pubblico.