La Campanara ancora su Rai 3: ecco le ricette cucinate da Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti

Una nuova partecipazione, ai fornelli della trasmissione Geo, su Rai 3, da parte di Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti dell'osteria La Campanara di Pianetto di Galeata. I due padroni di casa del ristorante in tv hanno celebrato l’autunno, con protagonisti castagne e vino, sapientemente valorizzati dalle loro mani. Ecco le ricette cucinate:

TAGLIATELLE DI CASTAGNE AL SANGIOVESE

Per 4 persone

Per le tagliatelle

200 g farina di castagne

200 g farina di grano tenero 00

4 uova intere

1 pizzico di sale

Per il ragù

4 salsicce matte o “ciavar”

1 bicchiere di sangiovese

4/5 pomodorini maturi

1 manciata di fagioli zolfini o cannellini secchi

1 porro

qb olio extra vergine d’oliva

qb foglia di alloro

Procedimento

Disporre gli ingredienti a fontana su una spianatoia e lavorare la sfoglia come si fa per le normali tagliatelle. Cuocere i fagioli in abbondante acqua salata, insieme ai pomodorini, dopo averli lasciati ammollare il giorno prima. Mentre termina la cottura dei fagioli, stufare il porro tagliato a rondelle sottili in una padella piuttosto larga con un fondo di olio extra vergine e aggiungendo man mano qualche mestolo di acqua di cottura dei fagioli. Disfare con le mani le salsicce in modo grossolano e aggiungerle al porro insieme a qualche foglia di alloro. Dopo pochi minuti, aggiungere i fagioli cotti e i pomodorini e sfumare con un bicchiere di sangiovese.

È importante non salare né pepare il sugo poiché il “ciavar” è già molto saporito e i fagioli sono già stati salati in precedenza. Cuocere le tagliatelle in acqua salata per pochissimo tempo e saltarle in padella con il condimento. Guarnire il piatto con una foglia di alloro.

FAGOTTINI DI SAN MARTINO

Per 8 persone

Per la sfoglia

500 g farina 0

500 g zucchero semolato

100 g burro

2 uova

1 bustina di lievito per dolci

1 buccia di limone

1 pizzico di sale

Per il ripieno

500 g castagne mondate

100 g cacao dolce

1 cucchiaino di polvere di caffè

1 tazzina di caffè

1 tazzina di maraschino

Procedimento

Impastate la farina, lo zucchero, il burro e le uova per creare la pasta dei fagottini. Coprite con un piatto sul tagliere e passate al ripieno. Dopo aver cotto le castagne al forno, mondatele e lessatele in acqua con una foglia di alloro per 10 minuti. Passatele al passa verdura e in una terrina mescolate la purea ottenuta con il cacao, la polvere di caffè, il caffè liquido e il maraschino. A questo punto sul tagliere stendete tante piccole palline di pasta tirandole una ad una abbastanza sottilmente. Tagliate tanti cerchi con un bicchiere e disponete una pallina di ripieno al centro del disco. Ora raccogliete i lembi ottenendo un fagottino. Cuocete a 160 gradi per 25-30 minuti.