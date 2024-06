La Classe 5°B dell'istituto per Geometri festeggia il mezzo secolo del diploma. Anche un pensiero per chi non c'è più

In un clima di profonda amicizia e affetto, venerdì si sono riuniti i “ragazzi” della classe 5°B dell’istituto Tecnico per Geometri Saffi-Alberti di Forlì per la ricorrenza dei 50 anni dal conseguimento del diploma. Insieme dopo tanti anni, qualche difficoltà nel riconoscere subito i volti, ma è bastato un attimo e sguardi e gesti hanno riportato alla mente gli amici di un tempo. Una ventina i presenti, tanti i ricordi, gli aneddoti di un’esperienza fatta di impegno, amicizia, qualche atto di goliardia, ma anche di contestazioni, scioperi ed assemblee (il ’68 e i suoi ideali si facevano ancora sentire).

Dopo 4 anni trascorsi all’ultimo piano dello storico palazzo, ora sede della Provincia di Forlì-Cesena, il quinto anno fu frequentato nel nuovo fabbricato di via Turati, con laboratori di informatica, e calcolatori elettronici (una novità che segnava percorsi mai visti), che la V B non ha fatto in tempo ad utilizzare. L’approccio alla scuola superiore è stata una scoperta, dai compagni, alle materie, ai professori tra cui in particolare, spiccavano per umanità e preparazione, il professor Arnaldo Zavatti, insegnante di Topografia e Don Giuseppe Fabiani (poi diventato Vescovo a Imola), docente di materie letterarie.

Dopo il diploma le strade sono state le più diverse, non molti hanno praticato la professione di geometra, alcuni hanno proseguito con l’Università, ma tutti sono stati concordi nel riconoscere il grande insegnamento ricevuto in quegli anni scolastici. I geometri della 5°B hanno ricordato i tre compagni che nel tempo sono venuti a mancare e coloro che per vari motivi non erano presenti. Incontrarsi è stata una gioia per tutti, soprattutto scoprire il forte legame che li unisce, perché in fondo “siamo diventati grandi insieme”