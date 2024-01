La giovane della famiglia più potente del medioevo di Forlì presta il cognome al romanzo "urban fantasy"

La famiglia più potente del medioevo forlivese ha prestato il cognome a un romanzo “urban fantasy”. Per dirla con l’autore, Massimo Soumaré, “è un’opera di realismo magico mischiata al genere giallo”. Ordelaffi, dunque, è il titolo di questo volume, non è certo una novità (la data di pubblicazione è del 2022 per la collana “Mondi perduti” di Watson Editori) ma si collega a un tema già visto per Caterina Sforza, personaggio che, nel bene o nel male, ha reso noto Forlì nel mondo grazie al popolare videogioco “Assassin’s creed”. Insomma, Forlì ha nomi e personaggi appetibili anche a un modo di fare cultura tutto contemporaneo, sebbene non rigoroso né con velleità accademiche, ma capace di attrarre e far parlare della città sonnacchiosa i cui cittadini tendono a minimizzarne la storia. Si può storcere il naso, certo, ciò non toglie che sia un fenomeno che potrebbe essere valorizzato.

“Sebbene nel libro venga solo accennato – spiega Massimo Soumaré - la protagonista nella struttura della storia era un tempo un membro proprio della famiglia Ordelaffi di Forlì. Compare anche in una storia breve uscita in un'antologia, e rientra in un ciclo di storie che ho pubblicato nel corso degli anni e che sono state anche pubblicate in Italia, ma anche negli Stati Uniti e in Spagna”. In particolare, Caterina Ordelaffi “è per metà un demone dalla lunga vita”.

La copertina dell’illustratore e fumettista giapponese Ryo Kanai conferisce scenari ancor più internazionali entro i quali si muove Caterina Ordelaffi, diciottenne che viene (forse) dai suoi tempi, vuoi che sia l’omonima figlia di Pino III o altro personaggio o completamente fittizio.

Storicamente vi sono state – per quello che i documenti hanno restituito – almeno tre “Caterina Ordelaffi” nel Trecento: una figlia di Tebaldo che andò in sposa a Giovanni da Calboli, una figlia di Sinibaldo moglie di Cinzio Mattei, un’altra (1379-1466) di Giovanni poi maritata con Bartolomeo Fregoso. Più avanti si registra una Caterina Ordelaffi di Antonio monaca in Santa Chiara e, buon’ultima, pure una figlia illegittima di Pino III Ordelaffi, coniugata con Giovanni Tommasoli. Non si può omettere che Caterina (Rangoni) era pure la madre di Pino III e qualche decennio più tardi sarà incombente la “Tigre” Sforza.

A parte l’aggancio con la famiglia ghibellina, poco riguarda Forlì: la narrazione trova la sua ambientazione nel 2015, specialmente in Francia, a seguire Torino e Firenze. Il racconto è stato anche trasposto in uno spettacolo Kyogen realizzato dalla compagnia di Luca Moretti e portato in scena più volte. Per chi si chiedesse cosa significhi “Kyogen” basti dire che si tratta di una forma teatrale giapponese, e la passione per la cultura del Paese del Sol Levante è nitida e coltivata da Soumaré anche attraverso saggi da lui recentemente pubblicati. L’Autore, torinese, è scrittore, traduttore e interprete per la lingua giapponese, curatore editoriale, saggista e ricercatore indipendente.

La Caterina Ordelaffi del romanzo è una delle due “pluricentenarie mezzedemoni” (l’altra è la sua cameriera e assistente), nel corso della storia accetta l’incarico di comandare una particolare sezione che si occupa di crimini “non convenzionali” trasferendosi da Parigi a Torino. La narrazione si rivolge a tutte le età e non manca di accenti ironici senza tralasciare aspetti oscuri e misteriosi.