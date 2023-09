La scrittrice forlivese Gabriella Maldini lancia il nuovo romanzo "Ogni parola è un segreto"

La casa editrice Bookabook ha da poco selezionato il nuovo romanzo di Gabriella Maldini dal titolo “Ogni parola è un segreto” per la sua campagna di crowdfunding. La mission della Bookabook è non chiedere un solo euro ai propri autori e costruire attorno ad ogni libro una rete di lettori, giorno per giorno. In occasione dei "Venerdì divini", l’autrice forlivese ha annunciato l’inizio della campagna che proseguirà per altri 90 giorni e il cui obiettivo è raggiungere i 200 pre ordini.

“Sono felice di avere questa opportunità - dichiara Maldini -. La Bookabook è un editore unico nel settore e punto con grande speranza sulla sua rivoluzione copernicana del processo editoriale”. Ma di cosa parla il romanzo? “Di scrittura e di parole, ma in modo molto concreto. È un noir in cui protagonista è uno scrittore all’apice del successo ma che nasconde un privato oscuro e un segreto infernale”.

C’è un legame con il suo precedente romanzo, Prigioni? “Per storia e atmosfera no, ma a ben guardare anche “Ogni parola è un segreto” parla di prigioni, interiori e non solo”, chiarisce la scrittrice.