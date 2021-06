Le Miss sfilano a Bertinoro, premiate anche due giovani bellezze forlivesi

Il concorso Miss Principessa d’Europa ha fatto tappa a Bertinoro, sabato 19 giugno dodici bellissime ragazze hanno sfilato sul tappeto rosso nella bella cornice del rinnovato Parco Terme Panighina.

Clima tipicamente estivo e pubblico calorso per l’evento organizzato dal cesenate Carmelo Tornatore, anche presentatore della serata.

Al termine delle uscite in passerella e del conteggio dei voti della Giuria, 2 sono state le ragazze più votate: Margherita Citeroni, bionda 16enne di Ascoli Piceno, e Sara Fagioli, 'rossa' 19enne di Cesena. Per entrambe coroncina sul capo e pass per la Finalissima Nazionale televisiva del contest che si terrà a Rimini e Riccione dal 13 al 17 settembre. Le ragazze sono state premiate dal patron del concorso Devis Paganelli.

Altre fasce sponsor da Finaliste Regionali sono andate a Jasmine Costa di Lugo, Luisa Weyll Moreira di Parma, Camilla Satalino di Cervia, Stella Sozzoni di Forlì e Sara Mengoni di Ravenna. Premiata anche Sofia Focacci di Forlì, già finalista Nazionale del concorso.

Le ragazze, pettinate da Marisa Martini la parrucchiera delle Miss, hanno sfilato indossando anche i costumi “2bekini” e abbigliamento “Olè Artist”, accompagnate dalle musiche di Andrea Lucchi. Fotografi ufficiali Renato Rivalta, Alessandro Piscaglia, Fabrizio Ruberti e Alfredo Moglianesi.

Prima delle premiazioni, piccolo intervallo organizzato da Carmelo Tornatore con una sfilata “improvvisata” di 15 bambine dai 2 ai 7 anni (presenti coi genitori ai tavoli a cena al parco) rimaste estasiate dalla passerella delle Miss in gara e protagoniste per qualche istante sul tappeto rosso sotto le luci dei riflettori.