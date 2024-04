Le novità per l'estate: le colline di Meldola fanno da cornice ad una sfilata di moda

Le colline di Meldola hanno fatto da cornice alla sfilata di "Cristina Altreidee". "Conosco Cristina Bacchi da tantissimi anni ed è per me un’amica - esordisce il sindaco Roberto Cavallucci -. Sono stato invitato alla sfilata di “Cristina Altreidee” nella quale sono state presentati i capi primavera-estate 2024 di questa bellissima attività; sono state proposte al pubblico tante novità di moda e di alta qualità sartoriale. Cristina conduce questa attività con grande passione insieme ai suoi collaboratori dimostrando l'amore e la cura per il proprio lavoro, riuscendo a stare sempre al passo con i tempi e ad offrire un servizio personalizzato in grado di soddisfare tutte le esigenze. Grazie a Cristina ed a tutti i suoi collaboratori per aver organizzato questo pomeriggio di moda tra le colline meldolesi".