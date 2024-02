Le curiosità della Biblioteca Saffi, la classifica dei libri più letti: "Rancore", Harry Potter e anche le ricette di Benedetta Rossi

Ai forlivesi piace leggere. Lo dimostrano i numeri presentati dall'assessore alla Cultura, Valerio Melandri, circa gli ingressi alla biblioteca "Saffi", nel cuore del centro storico di Forlì. L'appeal della biblioteca centrale di Corso della Repubblica non riguarda solo gli adulti, ma anche i giovani. Nel 2023 sono stati 1.103, di cui il 63,6% nella fascia fino a 14 anni, tre volte tanto quelli del 2021 (388) e circa il doppio rispetto a quelli del 2022 (667). Nel giro di un paio d’anni gli accessi sono raddoppiati, passando da 36.858 nel 2021 a 54.078 nel 2023, con un incremento costante anche nel 2022, caratterizzato da 48.278 ingressi.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Ma quali sono i libri che hanno catturato più interesse. Tra gli adulti "Rancore" di Gianrico Caroglio, seguito da "La vita intima" di Niccolò Ammaniti e "Cambiare l'acqua ai fiori" di Valerie Perrin. Tra i ragazzi "Fabbricanti di lacrime" di Erin Doom precede "Harry Potter e la pietra filosofale" di J.K. Rowling, mentre conquista un posto sul podio "I colori delle emozioni" di Anna Llenas.

Ma tra i libri più consultati c'è anche "Benvenuti in casa mia! Fatto in casa da Benedetta" di Benedetta Rossi, che nella voce saggistica si piazza al secondo posto tra "La fisica che ci piace" di Vincenzo Schettini e "La tribù degli alberi" di Stefano Mancuso. Nel 2023, inoltre, sono stati 3.400 coloro che hanno consultato quotidiani e riviste, per unna media di 283 utenti al mese, in netta crescita rispetto al 2022 (2.325 utenti). Piace il servizio "Book Box" in Corso della Repubblica per la restituzione di libri e dvd a tutte le ore del giorno e della notte, 365 giorni l’anno, anche quando la biblioteca è chiusa al pubblico.

Oltre a quella centrale in Corso della Repubblica, Forlì può vantarsi di quattro biblioteche decentrate, collocate in altrettanti quartieri strategici della città: Biblioteca Natura Rerum (Foro Boario), Biblioteca Paul Percy Harris (Parco della Resistenza), Biblioteca Antonio Alberti (Quartiere Cava), Biblioteca Magica (S. Martino in Strada). Nel 2023, gli accessi totali a queste biblioteche sono stati più di 5.000.