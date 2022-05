Prima dello show al Diego Fabbri un aperitivo con birra, patatine e risate per Lillo e Greg

Aperitivo con tante risate in Corso Armando Diaz per il duo comico Lillo e Greg, protagonisti martedì e mercoledì al Teatro Diego Fabbri con il loro spettacolo 'Gagmen Upgrade'. Prima di salire sul palcoscenico i due artisti delle risate hanno fatto tappa al "Beershop Uffici Sinistri" per una birra con patatine, il tutto accompagnato da sorrisi e divertimento. "Quel malandrino di Lillo si è spacciato per un cliente. 'Ma tu sei Lillo!'. Greg, invece, ci ha raccontato la storia di Otto il Passerotto", si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del locale. Il momento di relax è stato documentato anche sulla pagina Facebook del duo, con oltre 1,300 "like".

Nello spettacolo "Gagmen – Upgrade", Lillo e Greg ripropongono cavalli di battaglia e novità assolute della famosa coppia comica. L’esilarante scaletta attinge dal loro repertorio teatrale come da quello televisivo e radiofonico, portando sul palco sketch come “Che, l’hai visto?” o “Normal Man” (rubriche cult del famigerato programma radiofonico 610 condotto dai due), Lillo e Greg rispettivamente nei panni di intervistatore e padre distrutto dalla scomparsa del figlio, o ancora di due super eroi molto particolari.

Una miscela esplosiva che finalmente porta in teatro radio e tv in una sintesi perfetta, arguta, sottile, colta e molto attuale come solo Lillo e Greg sanno fare. Mercoledì alle 18, al Ridotto del Teatro Diego Fabbri, Lillo e Greg, saranno anche protagonisti di un Incontro con gli Autori, organizzato in collaborazione con Libreria Ubik di Forlì e condotto da Marco Viroli, per presentare il volume Biografia. Non autorizzata da Lillo. Non autorizzata da Greg (ed. Gremese). L’ingresso all’Incontro è gratuito.