Supera le selezioni e viene scelta come influencer: "Sarà una fantastica esperienza"

Anche una forlivese è stata scelta come influencer del centro commerciale Esp di Ravenna. Si tratta di Loredana Amorosa, che domenica scorsa ha partecipato alla seconda edizione del contest per la ricerca di influencer. Erano stati selezionati 50 concorrenti su 200 iscritti e di questi sono state scelte 20 persone tra maschi e femmine di varie età tra cui la forlivese Loredana Amorosa, che fara' l'ambassador del centro commerciale ravennate per tre mesi. "E' stata una bellissima soddisfazione essere selezionata e sono sicura che sarà una fantastica esperienza fare l'influencer - racconta -. Ero emozionatissima per essere passata e molto contenta di aver visto anche Luca Onestini che era ospite all'evento".

Loredana Amorosa con Luca Onestini