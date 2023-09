Luca e l'emozionante proposta di matrimonio alla sua Ilenia negli studi di "Caduta Libera": c'è il "sì" davanti a Gerry Scotti

Si è inginocchiato davanti alla sua Ilenia. Poi le ha mostrato l'anello, chiedendole di sposarlo. Luca Covino, campione di "Caduta Libera", ha regalato forti emozioni durante la puntata di mercoledì del quiz show pre-serale su Canale 5, condotto da Gerry Scotti. Ilenia ha indossato l'anello, baciando teneramente la sua dolce metà e dicendo così "sì" al suo Luca. "Abbassiamo le luci, questi due stanno pomiciando", ha riso il conduttore, che poi si è complimentato con la coppia.

"Io ci ho scherzato tanto sopra, ma l'emozione si vede nei tuoi occhi, giustamente pieni di lacrime", ha detto Scotti, rivolgendosi ad Ilenia. Poi è tornato a scherzare: "Hai portato fortuna al tuo fidanzato, sei venuta con lui tutti i giorni, ma la dimostrazione è che per vincere devi stare a casa". La coppia è scoppiata a ridere, per poi scambiarsi altri teneri baci prima di entrare nel vivo della gara. E anche mercoledì Luca si è confermato campione, arrivando alla prova de "I dieci passi" con 40mila euro. Ma per due enigmi non è riuscito a bissare la vittoria di martedì, che gli aveva consentito di vincere 52mila euro.

La storia di Luca

Luca, 36enne di Santa Sofia, vive a Forlì, dove lavora come ingegnere elettronico nel settore progettazione forni all'Electrolux. Da otto anni è fidanzato con la salentina Ilenia Zecca. Nel trionfale martedì Luca ha chiesto alla sua dolce di metà, non presente in studio, di sposarlo. Mercoledì Ilenia c'era. E ad inizio della puntata Gerry Scotti l'ha invitata a raggiungere Luca. Da galantuomo si è inginocchiato, mostrandole l'anello e rifacendole la proposta: "Mi vuoi sposare?". Occhi commossi e pieni di gioia nella risposta del "sì". Davanti a milioni di spettatori, seduti comodamente sulle poltrone di casa. E' la vittoria dell'amore. E' il trionfo di Luca. Giovedì altra puntata.