Continua l'avventura di Luca Covino a "Caduta Libera", Gerry Scotti lo celebra: "E' un grande campione"

"Fidatemi di me. Di questo programma ho condotto 1.060 puntate in poco più di sette anni e secondo me è un grande campione. Quando lo è diventato forse non sapeva di esserlo, ma ora ne ha la consapevolezza". Così Gerry Scotti ha presentato così nella puntata di mercoledì il 36enne Luca Covino, nativo di Santa Sofia, ma residente a Forlì, da lunedì protagonista dello show game "Caduta Libera" in onda nel pre-serale di Canale 5. Luca è ingegnere elettronico nel settore progettazione forni all'Electrolux.

Raccontando di se, "nello sport sono un po' pigro, ma mi piace sciare e viaggiare, ma la cosa che preferisco è il divano". "Anche lui è campione di divano", scherza il conduttore prima di dare il via al gioco, che mette in palio un montepremi di ben 500mila euro. Quella di mercoledì è stata una puntata piuttosto vibrante, con Luca che si è messo alla prova con quasi tutti gli sfidanti presenti in studio. Dopo aver fatto sua l’ultima sfida della competizione, il santasofiese ha trovato il "Perdi tutto", vedendosi cancellati i 60mila euro accumulati.

Il 36enne si è quindi confermato per la terza serata consecutiva campione, arrivando alla sfida de "I dieci passi" con 10mila euro da poter conquistare. In tre minuti è riuscito a dare otto risposte su dieci. A tradirlo due enigmi che riguardavano il pesce "occhione" e la "lacrimazione" studiata dalla dacriologia. Covino potrà rifarsi: nuovo appuntamento nella puntata di giovedì, a partire dalle 18.45.